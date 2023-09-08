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В Генштабе Британии рассказали о реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО

В Генштабе Британии рассказали о реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО - РИА Новости, 09.09.2023

В Генштабе Британии рассказали о реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО

Начальник британского Генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что испытал сильные эмоции, когда увидел уничтожение британского основного... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-08T23:33

2023-09-08T23:33

2023-09-09T00:26

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Начальник британского Генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что испытал сильные эмоции, когда увидел уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне СВО. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Новый глава британского Министерства обороны Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. В пятницу, 8 сентября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе на линии фронта зафиксировано порядка семи британских танков Challenger 2, их на поле боя уничтожено уже два. "Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке", — ответил он на вопрос о впечатлениях от увиденного.Сандерс добавил, что британские военные испытывают глубокую привязанность к своей технике. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230908/tanki-1894874490.html

https://ria.ru/20230907/ugroza-1894751610.html

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