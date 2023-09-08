https://ria.ru/20230908/raketa-1894899777.html
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском - РИА Новости, 08.09.2023
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском
Силы противовоздушной обороны российской армии сбили над Бердянском ракету, пущенную по городу украинской армией, сообщили журналистам оперативные службы... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:53
2023-09-08T09:53
2023-09-08T09:53
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны российской армии сбили над Бердянском ракету, пущенную по городу украинской армией, сообщили журналистам оперативные службы Запорожской области. "Ориентировочно в 23.30 7 сентября город Бердянск был атаковал ракетой ВСУ. Силами ПВО РФ ракета сбита", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20230908/blitskrig-1894890118.html
бердянск
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бердянск, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском
Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском, никто не пострадал