https://ria.ru/20230908/raketa-1894899777.html

Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском

Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском - РИА Новости, 08.09.2023

Российская ПВО перехватила украинскую ракету над Бердянском

Силы противовоздушной обороны российской армии сбили над Бердянском ракету, пущенную по городу украинской армией, сообщили журналистам оперативные службы... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:53

2023-09-08T09:53

2023-09-08T09:53

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны российской армии сбили над Бердянском ракету, пущенную по городу украинской армией, сообщили журналистам оперативные службы Запорожской области. "Ориентировочно в 23.30 7 сентября город Бердянск был атаковал ракетой ВСУ. Силами ПВО РФ ракета сбита", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20230908/blitskrig-1894890118.html

бердянск

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

бердянск, запорожская область, вооруженные силы рф