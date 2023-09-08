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Балицкий рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/rabotino-1895000407.html
Балицкий рассказал о ситуации в Работино
Балицкий рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 08.09.2023
Балицкий рассказал о ситуации в Работино
Украинские войска в районе населенного пункта Работино Запорожской области выдыхаются, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:43
2023-09-08T14:43
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска в районе населенного пункта Работино Запорожской области выдыхаются, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Противник видно, что очень выдыхается, поэтому в сформированной ими армейской группе появляется большое количество наемников. Эта группа сейчас практически на выдохе. Если противник потратит порядка пяти тысяч, то он не сможет проводить оборонительные действия. Максимум неделя-две, по самым астрономическим просчетам, до конца сентября еще можно вливать в эту воронку силы украинским воякам", - сказал Балицкий. Балицкий также подчеркнул, что российские подразделения устойчиво удерживают свои позиции и находятся на господствующих высотах. "У нас начинается буквально через пару недель серьезная распутица. Октябрь у нас уже мокрый. А учитывая большое количество чернозема в наших землях, это становится практически непроходимым препятствием, чтобы преодолевать достаточно большие расстояния", - подчеркнул врио губернатора и добавил, что по природным показателям и по показателям истощения противника не хватит надолго. В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230908/rabotino-1894983414.html
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запорожская область, евгений балицкий, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Токмак
Балицкий рассказал о ситуации в Работино

Балицкий: ВСУ в районе Работино выдыхаются

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска в районе населенного пункта Работино Запорожской области выдыхаются, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Противник видно, что очень выдыхается, поэтому в сформированной ими армейской группе появляется большое количество наемников. Эта группа сейчас практически на выдохе. Если противник потратит порядка пяти тысяч, то он не сможет проводить оборонительные действия. Максимум неделя-две, по самым астрономическим просчетам, до конца сентября еще можно вливать в эту воронку силы украинским воякам", - сказал Балицкий.
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Балицкий также подчеркнул, что российские подразделения устойчиво удерживают свои позиции и находятся на господствующих высотах.
"У нас начинается буквально через пару недель серьезная распутица. Октябрь у нас уже мокрый. А учитывая большое количество чернозема в наших землях, это становится практически непроходимым препятствием, чтобы преодолевать достаточно большие расстояния", - подчеркнул врио губернатора и добавил, что по природным показателям и по показателям истощения противника не хватит надолго.
В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийТокмак
 
 
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