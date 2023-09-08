https://ria.ru/20230908/rabotino-1895000407.html

Балицкий рассказал о ситуации в Работино

Балицкий рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 08.09.2023

Балицкий рассказал о ситуации в Работино

Украинские войска в районе населенного пункта Работино Запорожской области выдыхаются, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:43

2023-09-08T14:43

2023-09-08T14:43

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

токмак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска в районе населенного пункта Работино Запорожской области выдыхаются, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Противник видно, что очень выдыхается, поэтому в сформированной ими армейской группе появляется большое количество наемников. Эта группа сейчас практически на выдохе. Если противник потратит порядка пяти тысяч, то он не сможет проводить оборонительные действия. Максимум неделя-две, по самым астрономическим просчетам, до конца сентября еще можно вливать в эту воронку силы украинским воякам", - сказал Балицкий. Балицкий также подчеркнул, что российские подразделения устойчиво удерживают свои позиции и находятся на господствующих высотах. "У нас начинается буквально через пару недель серьезная распутица. Октябрь у нас уже мокрый. А учитывая большое количество чернозема в наших землях, это становится практически непроходимым препятствием, чтобы преодолевать достаточно большие расстояния", - подчеркнул врио губернатора и добавил, что по природным показателям и по показателям истощения противника не хватит надолго. В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230908/rabotino-1894983414.html

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, евгений балицкий, токмак