https://ria.ru/20230908/rabotino-1894983414.html

Балицкий оценил потери ВСУ в районе Работино в десять тысяч человек

Балицкий оценил потери ВСУ в районе Работино в десять тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2023

Балицкий оценил потери ВСУ в районе Работино в десять тысяч человек

Украинские войска потеряли в районе села Работино Запорожской области за все время боев около 10 тысяч человек и только за последние две недели около 3 тысяч,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:58

2023-09-08T13:58

2023-09-08T13:59

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска потеряли в районе села Работино Запорожской области за все время боев около 10 тысяч человек и только за последние две недели около 3 тысяч, сообщил в пятницу врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать. И только около 3 тысяч за крайние две недели этих "мясных штурмов". В принципе, потери сумасшедшие", - сказал Балицкий. Балицкий подчеркнул, что на линии фронта фиксируется "огромное количество трупов" украинских солдат, которых их командование не успевает забирать. В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял агентству боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр