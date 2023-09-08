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Балицкий оценил потери ВСУ в районе Работино в десять тысяч человек
Балицкий оценил потери ВСУ в районе Работино в десять тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2023
Балицкий оценил потери ВСУ в районе Работино в десять тысяч человек
Украинские войска потеряли в районе села Работино Запорожской области за все время боев около 10 тысяч человек и только за последние две недели около 3 тысяч,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:58
2023-09-08T13:58
2023-09-08T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска потеряли в районе села Работино Запорожской области за все время боев около 10 тысяч человек и только за последние две недели около 3 тысяч, сообщил в пятницу врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать. И только около 3 тысяч за крайние две недели этих "мясных штурмов". В принципе, потери сумасшедшие", - сказал Балицкий. Балицкий подчеркнул, что на линии фронта фиксируется "огромное количество трупов" украинских солдат, которых их командование не успевает забирать. В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял агентству боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий оценил потери ВСУ в районе Работино в десять тысяч человек
Балицкий: ВСУ при "мясных штурмах" Работино потеряли около десяти тысяч человек