Российские военные усилили позиции в районе Работино
Балицкий: позиции России в районе Работино укрепили двумя дивизиями десантников
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Позиции российских войск в районе Работино укрепились, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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"Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет", — сказал руководитель региона.
Российские подразделения также усилили плотность артиллерийского огня в этом районе, добавил чиновник. По его словам, "противнику просто не позавидуешь".
В своем Telegram-канале Балицкий также сообщал, что украинские войска взяли тактическую паузу после потерь, понесенных в районе Работино. Он пояснил, что в течение минувших суток противник не предпринимал активных действий. Российская армия, в свою очередь, наносит артиллерийские удары, чтобы не дать ВСУ возможности окопаться и восполнить силы.
В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.