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Российские военные усилили позиции в районе Работино - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 08.09.2023 (обновлено: 13:26 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/rabotino-1894954896.html
Российские военные усилили позиции в районе Работино
Российские военные усилили позиции в районе Работино - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные усилили позиции в районе Работино
Позиции российских войск в районе Работино укрепились, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:00
2023-09-08T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Позиции российских войск в районе Работино укрепились, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет&quot;, — сказал руководитель региона.Российские подразделения также усилили плотность артиллерийского огня в этом районе, добавил чиновник. По его словам, "противнику просто не позавидуешь".В своем Telegram-канале Балицкий также сообщал, что украинские войска взяли тактическую паузу после потерь, понесенных в районе Работино. Он пояснил, что в течение минувших суток противник не предпринимал активных действий. Российская армия, в свою очередь, наносит артиллерийские удары, чтобы не дать ВСУ возможности окопаться и восполнить силы.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные усилили позиции в районе Работино

Балицкий: позиции России в районе Работино укрепили двумя дивизиями десантников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Позиции российских войск в районе Работино укрепились, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет", — сказал руководитель региона.

Российские подразделения также усилили плотность артиллерийского огня в этом районе, добавил чиновник. По его словам, "противнику просто не позавидуешь".
В своем Telegram-канале Балицкий также сообщал, что украинские войска взяли тактическую паузу после потерь, понесенных в районе Работино. Он пояснил, что в течение минувших суток противник не предпринимал активных действий. Российская армия, в свою очередь, наносит артиллерийские удары, чтобы не дать ВСУ возможности окопаться и восполнить силы.
В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.
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