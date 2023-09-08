https://ria.ru/20230908/rabotino-1894954896.html

Российские военные усилили позиции в районе Работино

Российские военные усилили позиции в районе Работино - РИА Новости, 08.09.2023

Российские военные усилили позиции в районе Работино

Позиции российских войск в районе Работино укрепились, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:00

2023-09-08T13:00

2023-09-08T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Позиции российских войск в районе Работино укрепились, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет", — сказал руководитель региона.Российские подразделения также усилили плотность артиллерийского огня в этом районе, добавил чиновник. По его словам, "противнику просто не позавидуешь".В своем Telegram-канале Балицкий также сообщал, что украинские войска взяли тактическую паузу после потерь, понесенных в районе Работино. Он пояснил, что в течение минувших суток противник не предпринимал активных действий. Российская армия, в свою очередь, наносит артиллерийские удары, чтобы не дать ВСУ возможности окопаться и восполнить силы.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр