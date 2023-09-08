https://ria.ru/20230908/pvo-1895112523.html

"Большой взрыв". В США раскрыли, что случилось с ЗРК Patriot на Украине

"Большой взрыв". В США раскрыли, что случилось с ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 08.09.2023

"Большой взрыв". В США раскрыли, что случилось с ЗРК Patriot на Украине

Российская армия уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине, чтобы ликвидировать сами установки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:19

2023-09-08T22:19

2023-09-08T22:19

политика

украина

скотт риттер

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российская армия уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине, чтобы ликвидировать сами установки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки", — сказал эксперт.По его словам, украинцы прошли только базовую подготовку. Они могут включить установку и поставить ее на автоматическое управление, при котором ЗРК работают благодаря специальным радарам, уточнил Риттер.Он отметил, что россияне взламывают эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары ПВО. После этого американская разработка становится уязвимой для ракетных ударов, рассказал специалист."Патриоты" — отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать", — резюмировал бывший разведчик.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1895025705.html

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политика, украина, скотт риттер, россия