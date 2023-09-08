https://ria.ru/20230908/putin-1895115927.html

Путин согласился расширить программу "земский учитель" на Саров

Путин согласился расширить программу "земский учитель" на Саров - РИА Новости, 08.09.2023

Путин согласился расширить программу "земский учитель" на Саров

Президент России Владимир Путин согласился распространить программу "земский учитель" на город Саров в Нижегородской области. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T23:02

2023-09-08T23:02

2023-09-08T23:02

общество

саров

россия

владимир путин

нижегородская область

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САРОВ, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился распространить программу "земский учитель" на город Саров в Нижегородской области. Президент в пятницу встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Одна из участниц встречи упомянула о программе "земский учитель", которая направлена на привлечение учителей в города с численностью населения менее 50 тысяч человек. Она попросила распространить программу и на Саров - хотя численность населения здесь больше, - поскольку городу не хватает учителей. "Я думаю, что для Сарова вполне можно сделать исключение, имея в виду его особую значимость", - ответил Путин. Также девушка попросила поддержать создание у них непрерывно действующих курсов повышения квалификации для школьных учителей по математике и физике. В рамках этих курсов можно было бы знакомить учителей с новыми открытиями и достижениями в науке, чтобы они могли уже сейчас рассказывать о них на уроках, не дожидаясь, пока об этом напишут в учебниках, пояснила она. "В Сириусе это сделано, почему бы у вас не сделать? От меня что нужно?", - спросил Путин. "Благословение", - ответила она с улыбкой. "Пожалуйста. Я здесь не вижу никаких непреодолимых препятствий", - сказал президент.

https://ria.ru/20230908/vospitanie-1895111794.html

https://ria.ru/20230908/putin-1895112718.html

саров

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саров, россия, владимир путин, нижегородская область