https://ria.ru/20230908/putin-1895115927.html
Путин согласился расширить программу "земский учитель" на Саров
Путин согласился расширить программу "земский учитель" на Саров - РИА Новости, 08.09.2023
Путин согласился расширить программу "земский учитель" на Саров
Президент России Владимир Путин согласился распространить программу "земский учитель" на город Саров в Нижегородской области. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T23:02
2023-09-08T23:02
2023-09-08T23:02
общество
саров
россия
владимир путин
нижегородская область
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САРОВ, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился распространить программу "земский учитель" на город Саров в Нижегородской области. Президент в пятницу встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Одна из участниц встречи упомянула о программе "земский учитель", которая направлена на привлечение учителей в города с численностью населения менее 50 тысяч человек. Она попросила распространить программу и на Саров - хотя численность населения здесь больше, - поскольку городу не хватает учителей. "Я думаю, что для Сарова вполне можно сделать исключение, имея в виду его особую значимость", - ответил Путин. Также девушка попросила поддержать создание у них непрерывно действующих курсов повышения квалификации для школьных учителей по математике и физике. В рамках этих курсов можно было бы знакомить учителей с новыми открытиями и достижениями в науке, чтобы они могли уже сейчас рассказывать о них на уроках, не дожидаясь, пока об этом напишут в учебниках, пояснила она. "В Сириусе это сделано, почему бы у вас не сделать? От меня что нужно?", - спросил Путин. "Благословение", - ответила она с улыбкой. "Пожалуйста. Я здесь не вижу никаких непреодолимых препятствий", - сказал президент.
https://ria.ru/20230908/vospitanie-1895111794.html
https://ria.ru/20230908/putin-1895112718.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саров, россия, владимир путин, нижегородская область
Общество, Саров, Россия, Владимир Путин, Нижегородская область
Путин согласился расширить программу "земский учитель" на Саров
Путин: программу "земский учитель" можно расширить на Саров из-за его значимости
САРОВ, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился распространить программу "земский учитель" на город Саров в Нижегородской области.
Президент в пятницу встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Одна из участниц встречи упомянула о программе "земский учитель", которая направлена на привлечение учителей в города с численностью населения менее 50 тысяч человек. Она попросила распространить программу и на Саров - хотя численность населения здесь больше, - поскольку городу не хватает учителей.
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«
"Я думаю, что для Сарова вполне можно сделать исключение, имея в виду его особую значимость", - ответил Путин.
Также девушка попросила поддержать создание у них непрерывно действующих курсов повышения квалификации для школьных учителей по математике и физике. В рамках этих курсов можно было бы знакомить учителей с новыми открытиями и достижениями в науке, чтобы они могли уже сейчас рассказывать о них на уроках, не дожидаясь, пока об этом напишут в учебниках, пояснила она.
«
"В Сириусе это сделано, почему бы у вас не сделать? От меня что нужно?", - спросил Путин.
«
"Благословение", - ответила она с улыбкой.
«
"Пожалуйста. Я здесь не вижу никаких непреодолимых препятствий", - сказал президент.
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