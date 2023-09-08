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Путин обсудил с нижегородским губернатором развитие региона - РИА Новости, 08.09.2023
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22:50 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/putin-1895114747.html
Путин обсудил с нижегородским губернатором развитие региона
Путин обсудил с нижегородским губернатором развитие региона - РИА Новости, 08.09.2023
Путин обсудил с нижегородским губернатором развитие региона
Президент РФ Владимир Путин провел отдельную встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и обсудил с ним вопросы развития региона. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:50
2023-09-08T22:50
политика
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
россия
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел отдельную встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и обсудил с ним вопросы развития региона. В пятницу президент посетил Нижегородскую область, где открыл движение на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, посетил Серафимо-Дивеевский женский монастырь, а также провел встречу с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове. Глава государства поблагодарил Никитина за уже проделанную работу, отметив, что всё же предстоит решить проблемные вопросы. Однако регион развивается успешно, отметил президент. "Нижегородская область развивается хорошими темпами", - сказал Путин.
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политика, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин, россия, москва
Политика, Нижегородская область, Владимир Путин, Глеб Никитин, Россия, Москва
Путин обсудил с нижегородским губернатором развитие региона

Путин на встрече с нижегородским губернатором Никитиным обсудил развитие области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВстреча Владимир Путины с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Встреча Владимир Путины с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча Владимир Путины с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел отдельную встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и обсудил с ним вопросы развития региона.
В пятницу президент посетил Нижегородскую область, где открыл движение на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, посетил Серафимо-Дивеевский женский монастырь, а также провел встречу с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове.
Глава государства поблагодарил Никитина за уже проделанную работу, отметив, что всё же предстоит решить проблемные вопросы. Однако регион развивается успешно, отметил президент.
«
"Нижегородская область развивается хорошими темпами", - сказал Путин.
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