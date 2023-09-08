https://ria.ru/20230908/putin-1895114747.html

Путин обсудил с нижегородским губернатором развитие региона

Путин обсудил с нижегородским губернатором развитие региона - РИА Новости, 08.09.2023

Путин обсудил с нижегородским губернатором развитие региона

Президент РФ Владимир Путин провел отдельную встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и обсудил с ним вопросы развития региона. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:50

2023-09-08T22:50

2023-09-08T22:50

политика

нижегородская область

владимир путин

глеб никитин

россия

москва

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел отдельную встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и обсудил с ним вопросы развития региона. В пятницу президент посетил Нижегородскую область, где открыл движение на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, посетил Серафимо-Дивеевский женский монастырь, а также провел встречу с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове. Глава государства поблагодарил Никитина за уже проделанную работу, отметив, что всё же предстоит решить проблемные вопросы. Однако регион развивается успешно, отметил президент. "Нижегородская область развивается хорошими темпами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230908/putin-1895112718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин, россия, москва