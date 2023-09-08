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Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров - РИА Новости, 08.09.2023
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Ядерные технологии
 
22:20 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/putin-1895112718.html
Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров
Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров - РИА Новости, 08.09.2023
Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров
Президент России Владимир Путин, говоря об идее регулярных авиасообщений Москва-Саров для ряда категорий россиян, отметил, что он не министр транспорта, но... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:20
2023-09-08T22:20
ядерные технологии
саров
россия
нижний новгород
владимир путин
наука
российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об идее регулярных авиасообщений Москва-Саров для ряда категорий россиян, отметил, что он не министр транспорта, но хочет помочь в этом вопросе, авиационным властям "надо все подсчитать". Один из участников встречи предложил открыть в Сарове аэропорт с регулярными рейсами, который позволит стать Национальному центру физики и математики (НЦФМ) "точкой притяжения великих ученых", академиков, талантливых школьников. Аэропорт в Сарове расположен в закрытой городской зоне. "Я же не министр транспорта, но я хочу вам помочь. Я думаю, что авиационные власти должны всё посчитать, а что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). По словам президента, коридор сделать несложно, но вопрос будет в том числе в загрузке этого аэропорта. "Наши авиационные компании, конечно, должны считать. И аэропорт Нижнего Новгорода, он, конечно, точно пострадает. Насколько это будет серьезно для Нижнего, я не знаю просто. Но вопрос даже не в авиакомпаниях, им все равно куда летать, вопрос загрузки самой воздушной гавани, самого аэропорта", - отметил президент. Тем не менее, добавил он, это решаемый вопрос, и если для Сарова это важно, "а Саров важен для страны в целом", то надо подумать, как решить вопрос.
https://ria.ru/20230908/zhena-1895110358.html
https://ria.ru/20230908/vospitanie-1895111794.html
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саров, россия, нижний новгород, владимир путин, наука, российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)
Ядерные технологии, Саров, Россия, Нижний Новгород, Владимир Путин, Наука, Российский федеральный ядерный центр - (Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ)
Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров

Путин об идее авиасообщения c Саровом: я не министр транспорта, но хочу помочь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
Читать ria.ru в
САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об идее регулярных авиасообщений Москва-Саров для ряда категорий россиян, отметил, что он не министр транспорта, но хочет помочь в этом вопросе, авиационным властям "надо все подсчитать".
Один из участников встречи предложил открыть в Сарове аэропорт с регулярными рейсами, который позволит стать Национальному центру физики и математики (НЦФМ) "точкой притяжения великих ученых", академиков, талантливых школьников. Аэропорт в Сарове расположен в закрытой городской зоне.
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«
"Я же не министр транспорта, но я хочу вам помочь. Я думаю, что авиационные власти должны всё посчитать, а что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
По словам президента, коридор сделать несложно, но вопрос будет в том числе в загрузке этого аэропорта.
«
"Наши авиационные компании, конечно, должны считать. И аэропорт Нижнего Новгорода, он, конечно, точно пострадает. Насколько это будет серьезно для Нижнего, я не знаю просто. Но вопрос даже не в авиакомпаниях, им все равно куда летать, вопрос загрузки самой воздушной гавани, самого аэропорта", - отметил президент.
Тем не менее, добавил он, это решаемый вопрос, и если для Сарова это важно, "а Саров важен для страны в целом", то надо подумать, как решить вопрос.
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Ядерные технологииСаровРоссияНижний НовгородВладимир ПутинНаукаРоссийский федеральный ядерный центр - (Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ)
 
 
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