Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров
Путин об идее авиасообщения c Саровом: я не министр транспорта, но хочу помочь
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об идее регулярных авиасообщений Москва-Саров для ряда категорий россиян, отметил, что он не министр транспорта, но хочет помочь в этом вопросе, авиационным властям "надо все подсчитать".
Один из участников встречи предложил открыть в Сарове аэропорт с регулярными рейсами, который позволит стать Национальному центру физики и математики (НЦФМ) "точкой притяжения великих ученых", академиков, талантливых школьников. Аэропорт в Сарове расположен в закрытой городской зоне.
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"Я же не министр транспорта, но я хочу вам помочь. Я думаю, что авиационные власти должны всё посчитать, а что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
По словам президента, коридор сделать несложно, но вопрос будет в том числе в загрузке этого аэропорта.
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"Наши авиационные компании, конечно, должны считать. И аэропорт Нижнего Новгорода, он, конечно, точно пострадает. Насколько это будет серьезно для Нижнего, я не знаю просто. Но вопрос даже не в авиакомпаниях, им все равно куда летать, вопрос загрузки самой воздушной гавани, самого аэропорта", - отметил президент.
Тем не менее, добавил он, это решаемый вопрос, и если для Сарова это важно, "а Саров важен для страны в целом", то надо подумать, как решить вопрос.