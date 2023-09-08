https://ria.ru/20230908/putin-1895112718.html

Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров

Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров - РИА Новости, 08.09.2023

Путин оценил идею авиасообщения Москва-Саров

Президент России Владимир Путин, говоря об идее регулярных авиасообщений Москва-Саров для ряда категорий россиян, отметил, что он не министр транспорта, но... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:20

2023-09-08T22:20

2023-09-08T22:20

ядерные технологии

саров

россия

нижний новгород

владимир путин

наука

российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)

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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об идее регулярных авиасообщений Москва-Саров для ряда категорий россиян, отметил, что он не министр транспорта, но хочет помочь в этом вопросе, авиационным властям "надо все подсчитать". Один из участников встречи предложил открыть в Сарове аэропорт с регулярными рейсами, который позволит стать Национальному центру физики и математики (НЦФМ) "точкой притяжения великих ученых", академиков, талантливых школьников. Аэропорт в Сарове расположен в закрытой городской зоне. "Я же не министр транспорта, но я хочу вам помочь. Я думаю, что авиационные власти должны всё посчитать, а что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). По словам президента, коридор сделать несложно, но вопрос будет в том числе в загрузке этого аэропорта. "Наши авиационные компании, конечно, должны считать. И аэропорт Нижнего Новгорода, он, конечно, точно пострадает. Насколько это будет серьезно для Нижнего, я не знаю просто. Но вопрос даже не в авиакомпаниях, им все равно куда летать, вопрос загрузки самой воздушной гавани, самого аэропорта", - отметил президент. Тем не менее, добавил он, это решаемый вопрос, и если для Сарова это важно, "а Саров важен для страны в целом", то надо подумать, как решить вопрос.

https://ria.ru/20230908/zhena-1895110358.html

https://ria.ru/20230908/vospitanie-1895111794.html

саров

россия

нижний новгород

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саров, россия, нижний новгород, владимир путин, наука, российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)