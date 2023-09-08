https://ria.ru/20230908/putin-1895110368.html

Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин

Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023

Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин

Федеральному ядерному центру в Сарове в военных разработках нет равных, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными центра. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:03

2023-09-08T22:03

2023-09-08T22:50

ядерные технологии

владимир путин

саров

россия

российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)

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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Федеральному ядерному центру в Сарове в военных разработках нет равных, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными центра."Хочу поблагодарить еще раз наш Федеральный ядерный центр за те работы, которые ведутся. Мы сейчас посмотрели очень внимательно... военную сферу, в которой Федеральному ядерному центру нет равных, можно сказать. Хочу вас за это, безусловно, поблагодарить", - сказал Путин.Он добавил, что от результатов работы центра в области фундаментальной науки, от скорости внедрения в реальную жизнь достижений ученых будет, безусловно, зависеть будущее страны."Потому что это будет выражаться в новых системах и в скорости обработки информации, это будет означать получение новых материалов, достижения во всех областях будут приносить реальный результат, и (это) будет способствовать укреплению нашей страны ", - отметил Путин.РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державыПутин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".Позже стало известно, что саровский ядерный центр наряду с другими российскими научными и конструкторскими центрами участвовал в создании этой техники. Как следует из официальных открытых информационных материалов РФЯЦ-ВНИИЭФ, его директор Валентин Костюков в 2018 году был удостоен звания Героя России.

https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html

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саров

россия

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Путин в Российском федеральном ядерном центре в Сарове Путин в Российском федеральном ядерном центре в Сарове 2023-09-08T22:03 true PT67M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, саров, россия, российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)