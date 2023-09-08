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Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
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Ядерные технологии
 
22:03 08.09.2023 (обновлено: 22:50 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/putin-1895110368.html
Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин
Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин
Федеральному ядерному центру в Сарове в военных разработках нет равных, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными центра. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:03
2023-09-08T22:50
ядерные технологии
владимир путин
саров
россия
российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Федеральному ядерному центру в Сарове в военных разработках нет равных, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными центра."Хочу поблагодарить еще раз наш Федеральный ядерный центр за те работы, которые ведутся. Мы сейчас посмотрели очень внимательно... военную сферу, в которой Федеральному ядерному центру нет равных, можно сказать. Хочу вас за это, безусловно, поблагодарить", - сказал Путин.Он добавил, что от результатов работы центра в области фундаментальной науки, от скорости внедрения в реальную жизнь достижений ученых будет, безусловно, зависеть будущее страны."Потому что это будет выражаться в новых системах и в скорости обработки информации, это будет означать получение новых материалов, достижения во всех областях будут приносить реальный результат, и (это) будет способствовать укреплению нашей страны ", - отметил Путин.РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державыПутин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".Позже стало известно, что саровский ядерный центр наряду с другими российскими научными и конструкторскими центрами участвовал в создании этой техники. Как следует из официальных открытых информационных материалов РФЯЦ-ВНИИЭФ, его директор Валентин Костюков в 2018 году был удостоен звания Героя России.
https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин в Российском федеральном ядерном центре в Сарове
Путин в Российском федеральном ядерном центре в Сарове
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владимир путин, саров, россия, российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)
Ядерные технологии, Владимир Путин, Саров, Россия, Российский федеральный ядерный центр - (Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ)
Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин

Путин: федеральному ядерному центру в Сарове нет равных в военных разработках

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка Путина в Саров
Рабочая поездка Путина в Саров - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рабочая поездка Путина в Саров
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Федеральному ядерному центру в Сарове в военных разработках нет равных, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными центра.
«
"Хочу поблагодарить еще раз наш Федеральный ядерный центр за те работы, которые ведутся. Мы сейчас посмотрели очень внимательно... военную сферу, в которой Федеральному ядерному центру нет равных, можно сказать. Хочу вас за это, безусловно, поблагодарить", - сказал Путин.
Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Он добавил, что от результатов работы центра в области фундаментальной науки, от скорости внедрения в реальную жизнь достижений ученых будет, безусловно, зависеть будущее страны.
«
"Потому что это будет выражаться в новых системах и в скорости обработки информации, это будет означать получение новых материалов, достижения во всех областях будут приносить реальный результат, и (это) будет способствовать укреплению нашей страны ", - отметил Путин.
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы
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Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
Позже стало известно, что саровский ядерный центр наряду с другими российскими научными и конструкторскими центрами участвовал в создании этой техники. Как следует из официальных открытых информационных материалов РФЯЦ-ВНИИЭФ, его директор Валентин Костюков в 2018 году был удостоен звания Героя России.
 
Ядерные технологииВладимир ПутинСаровРоссияРоссийский федеральный ядерный центр - (Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ)
 
 
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