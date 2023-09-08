https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html

Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений

Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений - РИА Новости, 08.09.2023

Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений

Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная наука - это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T21:50

2023-09-08T21:50

2023-09-08T22:09

ядерные технологии

владимир путин

саров

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)

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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная наука - это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях."Мы все будем делать дальше для того, чтобы обеспечить успех вашей работы и ваших коллег, которые займутся этой работой. Я хочу вас искренне поблагодарить за это, потому что это одно из самых сложных и чрезвычайно нужных направлений в сегодняшних условиях", - сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.

https://ria.ru/20230908/sfera-1895104828.html

саров

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, саров, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)