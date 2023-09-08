https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений - РИА Новости, 08.09.2023
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений
Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная наука - это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:50
2023-09-08T21:50
2023-09-08T22:09
ядерные технологии
владимир путин
саров
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная наука - это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях."Мы все будем делать дальше для того, чтобы обеспечить успех вашей работы и ваших коллег, которые займутся этой работой. Я хочу вас искренне поблагодарить за это, потому что это одно из самых сложных и чрезвычайно нужных направлений в сегодняшних условиях", - сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
https://ria.ru/20230908/sfera-1895104828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, саров, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)
Ядерные технологии, Владимир Путин, Саров, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российский федеральный ядерный центр - (Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ)
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений
Путин о ядерной науке: это одно из самых нужных направлений в нынешних условиях