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Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений - РИА Новости, 08.09.2023
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Ядерные технологии
 
21:50 08.09.2023 (обновлено: 22:09 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений - РИА Новости, 08.09.2023
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений
Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная наука - это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:50
2023-09-08T22:09
ядерные технологии
владимир путин
саров
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная наука - это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях."Мы все будем делать дальше для того, чтобы обеспечить успех вашей работы и ваших коллег, которые займутся этой работой. Я хочу вас искренне поблагодарить за это, потому что это одно из самых сложных и чрезвычайно нужных направлений в сегодняшних условиях", - сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
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владимир путин, саров, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)
Ядерные технологии, Владимир Путин, Саров, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российский федеральный ядерный центр - (Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ)
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений

Путин о ядерной науке: это одно из самых нужных направлений в нынешних условиях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра
Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра
Читать ria.ru в
САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная наука - это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях.
«
"Мы все будем делать дальше для того, чтобы обеспечить успех вашей работы и ваших коллег, которые займутся этой работой. Я хочу вас искренне поблагодарить за это, потому что это одно из самых сложных и чрезвычайно нужных направлений в сегодняшних условиях", - сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин прокомментировал достижения России в ядерной сфере
Вчера, 21:18
 
Ядерные технологииВладимир ПутинСаровРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российский федеральный ядерный центр - (Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ)
 
 
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