https://ria.ru/20230908/putin-1895101699.html
Путин отметил рекордное количество браков в Сарове
Путин отметил рекордное количество браков в Сарове - РИА Новости, 08.09.2023
Путин отметил рекордное количество браков в Сарове
Президент России Владимир Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:54
2023-09-08T20:54
2023-09-08T20:54
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие. "Один из ключевых показателей, на мой взгляд, – это то, что за последние девять–десять лет здесь зарегистрировано рекордное количество браков. И это очень хорошо. Это правда", – сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). "Это хорошо, это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования. Это хороший показатель", – добавил Путин.
https://ria.ru/20230908/putin-1895100749.html
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россия, саров, владимир путин, общество
Россия, Саров, Владимир Путин, Общество
Путин отметил рекордное количество браков в Сарове
Путин: за последние годы в Сарове зарегистрировано рекордное количество браков
САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие.
"Один из ключевых показателей, на мой взгляд, – это то, что за последние девять–десять лет здесь зарегистрировано рекордное количество браков. И это очень хорошо. Это правда", – сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
"Это хорошо, это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования. Это хороший показатель", – добавил Путин.
Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра