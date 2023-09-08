https://ria.ru/20230908/putin-1895101699.html

Путин отметил рекордное количество браков в Сарове

Путин отметил рекордное количество браков в Сарове - РИА Новости, 08.09.2023

Путин отметил рекордное количество браков в Сарове

Президент России Владимир Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:54

2023-09-08T20:54

2023-09-08T20:54

россия

саров

владимир путин

общество

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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие. "Один из ключевых показателей, на мой взгляд, – это то, что за последние девять–десять лет здесь зарегистрировано рекордное количество браков. И это очень хорошо. Это правда", – сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). "Это хорошо, это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования. Это хороший показатель", – добавил Путин.

https://ria.ru/20230908/putin-1895100749.html

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россия, саров, владимир путин, общество