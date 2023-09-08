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Путин отметил рекордное количество браков в Сарове - РИА Новости, 08.09.2023
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20:54 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/putin-1895101699.html
Путин отметил рекордное количество браков в Сарове
Путин отметил рекордное количество браков в Сарове - РИА Новости, 08.09.2023
Путин отметил рекордное количество браков в Сарове
Президент России Владимир Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:54
2023-09-08T20:54
россия
саров
владимир путин
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие. "Один из ключевых показателей, на мой взгляд, – это то, что за последние девять–десять лет здесь зарегистрировано рекордное количество браков. И это очень хорошо. Это правда", – сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). "Это хорошо, это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования. Это хороший показатель", – добавил Путин.
https://ria.ru/20230908/putin-1895100749.html
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россия, саров, владимир путин, общество
Россия, Саров, Владимир Путин, Общество
Путин отметил рекордное количество браков в Сарове

Путин: за последние годы в Сарове зарегистрировано рекордное количество браков

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие.
"Один из ключевых показателей, на мой взгляд, – это то, что за последние девять–десять лет здесь зарегистрировано рекордное количество браков. И это очень хорошо. Это правда", – сказал он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
"Это хорошо, это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования. Это хороший показатель", – добавил Путин.
Путин в Российском федеральном ядерном центре в Сарове - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра
Вчера, 20:45
 
РоссияСаровВладимир ПутинОбщество
 
 
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