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Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра - РИА Новости, 08.09.2023
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Ядерные технологии
 
20:45 08.09.2023 (обновлено: 21:47 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/putin-1895100749.html
Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра
Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра - РИА Новости, 08.09.2023
Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра
Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:45
2023-09-08T21:47
ядерные технологии
владимир путин
саров
космос - риа наука
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, заявил президент Владимир Путин."Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
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саров
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Путин в Российском федеральном ядерном центре в Сарове
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владимир путин, саров, космос - риа наука, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Владимир Путин, Саров, Космос - РИА Наука, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра

Путин: власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра

Читать ria.ru в
САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, заявил президент Владимир Путин.
«
"Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин посетил Саров
дополняется ...
 
Ядерные технологииВладимир ПутинСаровКосмос - РИА НаукаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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