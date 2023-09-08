https://ria.ru/20230908/putin-1895100749.html

Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра

Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра - РИА Новости, 08.09.2023

Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра

Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:45

2023-09-08T20:45

2023-09-08T21:47

ядерные технологии

владимир путин

саров

космос - риа наука

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, заявил президент Владимир Путин."Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.

https://ria.ru/20230908/putin-1895081797.html

саров

россия

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Путин в Российском федеральном ядерном центре в Сарове Путин в Российском федеральном ядерном центре в Сарове 2023-09-08T20:45 true PT67M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, саров, космос - риа наука, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"