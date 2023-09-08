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Путин разрешил главе МВД использовать самолеты СЛО "Россия" - РИА Новости, 08.09.2023
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19:33 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/putin-1895090611.html
Путин разрешил главе МВД использовать самолеты СЛО "Россия"
Путин разрешил главе МВД использовать самолеты СЛО "Россия" - РИА Новости, 08.09.2023
Путин разрешил главе МВД использовать самолеты СЛО "Россия"
Министр внутренних дел РФ сможет пользоваться самолетами специального летного отряда "Россия", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:33
2023-09-08T19:33
россия
владимир путин
владимир колокольцев
политика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ сможет пользоваться самолетами специального летного отряда "Россия", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в соответствующий президентский указ от 2009 года. "Абзац четвертый пункта 1 после слов "руководителя администрации президента Российской Федерации" дополнить словами "министра внутренних дел Российской Федерации", - говорится в новом указе. Таким образом, глава МВД включен в список лиц, авиаперевозки которых осуществляет СЛО "Россия", наряду с президентом РФ, премьер-министром, председателями обеих палат парламента, главами Конституционного и Верховного судов, генпрокурором, руководителем Следственного комитета, главой администрации президента и министром иностранных дел. С мая 2012 года пост главы МВД России занимает Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html
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россия, владимир путин, владимир колокольцев, политика
Россия, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Политика
Путин разрешил главе МВД использовать самолеты СЛО "Россия"

Путин разрешил главе МВД использовать борты специального летного отряда "Россия"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолеты специального летного отряда "Россия"
Самолеты специального летного отряда Россия - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолеты специального летного отряда "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ сможет пользоваться самолетами специального летного отряда "Россия", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в соответствующий президентский указ от 2009 года.
"Абзац четвертый пункта 1 после слов "руководителя администрации президента Российской Федерации" дополнить словами "министра внутренних дел Российской Федерации", - говорится в новом указе.
Таким образом, глава МВД включен в список лиц, авиаперевозки которых осуществляет СЛО "Россия", наряду с президентом РФ, премьер-министром, председателями обеих палат парламента, главами Конституционного и Верховного судов, генпрокурором, руководителем Следственного комитета, главой администрации президента и министром иностранных дел.
С мая 2012 года пост главы МВД России занимает Владимир Колокольцев.
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