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Путин посетил Саров - РИА Новости, 08.09.2023
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18:53 08.09.2023 (обновлено: 19:09 08.09.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230908/putin-1895081797.html
Путин посетил Саров
Путин посетил Саров - РИА Новости, 08.09.2023
Путин посетил Саров
Президент России Владимир Путин приехал в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:53
2023-09-08T19:09
саров
владимир путин
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр, передает корреспондент РИА Новости.Путин возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся ученому, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.Глава государства приезжал в Саров не раз. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах. Три года назад он ознакомился с цифровыми разработками саровского ядерного центра для российской армии, а также обсудил участие "Росатома" в проектах по ликвидации экологического ущерба.Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
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саров, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Саров, Владимир Путин, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин посетил Саров

Путин посетил Саров, где расположен федеральный ядерный центр

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр, передает корреспондент РИА Новости.
Путин возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся ученому, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.
Глава государства приезжал в Саров не раз. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах. Три года назад он ознакомился с цифровыми разработками саровского ядерного центра для российской армии, а также обсудил участие "Росатома" в проектах по ликвидации экологического ущерба.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистрантов
30 июня, 19:25
 
СаровВладимир ПутинРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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