https://ria.ru/20230908/putin-1895081797.html

Путин посетил Саров

Путин посетил Саров - РИА Новости, 08.09.2023

Путин посетил Саров

Президент России Владимир Путин приехал в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:53

2023-09-08T18:53

2023-09-08T19:09

саров

владимир путин

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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САРОВ (Нижегородская область), 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр, передает корреспондент РИА Новости.Путин возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся ученому, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.Глава государства приезжал в Саров не раз. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах. Три года назад он ознакомился с цифровыми разработками саровского ядерного центра для российской армии, а также обсудил участие "Росатома" в проектах по ликвидации экологического ущерба.Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.

https://ria.ru/20230630/msu-1881548919.html

саров

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саров, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"