Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла
Путин посетил Музей Русского патриаршества и вспомнил о том, кто его крестил
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (слева) во время посещения Воскресенского собора в Арзамасе
Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (слева) во время посещения Воскресенского собора в Арзамасе
АРЗАМАС, 8 сен – РИ Новости. Президент России Владимир Путин посетил Музей Русского патриаршества, где представлена обширная экспозиция о жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси.
Компанию главе государства составили нижегородский губернатор Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обширная экспозиция музея посвящена жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси – от первого патриарха Иова до нынешнего предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. В музее представлены подлинные вещи патриархов и современные реконструкции.
Основная часть экспонатов – подлинники. В их числе – облачения предстоятелей XX века, документы с подписями (к примеру, акафист, подписанный будущим патриархом, митрополитом Сергием (Страгородским) в 1938 году).
Во время осмотра Путин вспомнил о том, кто его крестил – отец патриарха Кирилла. "Его отец меня крестил", - сказал он. Российского лидера крестили в конце 1952 года в Ленинграде, в Преображенском соборе.
Глава государства также ознакомился с планами развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".