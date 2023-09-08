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Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла - РИА Новости, 08.09.2023
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Религия
 
17:43 08.09.2023 (обновлено: 17:45 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/putin-1895061085.html
Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла
Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла - РИА Новости, 08.09.2023
Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла
Президент России Владимир Путин посетил Музей Русского патриаршества, где представлена обширная экспозиция о жизни и деятельности патриархов Московских и всея... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:43
2023-09-08T17:45
религия
россия
владимир путин
глеб никитин
игорь комаров
русская православная церковь
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АРЗАМАС, 8 сен – РИ Новости. Президент России Владимир Путин посетил Музей Русского патриаршества, где представлена обширная экспозиция о жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси. Компанию главе государства составили нижегородский губернатор Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Обширная экспозиция музея посвящена жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси – от первого патриарха Иова до нынешнего предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. В музее представлены подлинные вещи патриархов и современные реконструкции. Основная часть экспонатов – подлинники. В их числе – облачения предстоятелей XX века, документы с подписями (к примеру, акафист, подписанный будущим патриархом, митрополитом Сергием (Страгородским) в 1938 году). Во время осмотра Путин вспомнил о том, кто его крестил – отец патриарха Кирилла. "Его отец меня крестил", - сказал он. Российского лидера крестили в конце 1952 года в Ленинграде, в Преображенском соборе. Глава государства также ознакомился с планами развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".
https://ria.ru/20230828/monastyr-1892657722.html
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россия, владимир путин, глеб никитин, игорь комаров, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин, Игорь Комаров, Русская православная церковь
Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла

Путин посетил Музей Русского патриаршества и вспомнил о том, кто его крестил

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (слева) во время посещения Воскресенского собора в Арзамасе
Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (слева) во время посещения Воскресенского собора в Арзамасе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (слева) во время посещения Воскресенского собора в Арзамасе
Читать ria.ru в
АРЗАМАС, 8 сен – РИ Новости. Президент России Владимир Путин посетил Музей Русского патриаршества, где представлена обширная экспозиция о жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси.
Компанию главе государства составили нижегородский губернатор Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обширная экспозиция музея посвящена жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси – от первого патриарха Иова до нынешнего предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. В музее представлены подлинные вещи патриархов и современные реконструкции.
Основная часть экспонатов – подлинники. В их числе – облачения предстоятелей XX века, документы с подписями (к примеру, акафист, подписанный будущим патриархом, митрополитом Сергием (Страгородским) в 1938 году).
Во время осмотра Путин вспомнил о том, кто его крестил – отец патриарха Кирилла. "Его отец меня крестил", - сказал он. Российского лидера крестили в конце 1952 года в Ленинграде, в Преображенском соборе.
Глава государства также ознакомился с планами развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".
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РелигияРоссияВладимир ПутинГлеб НикитинИгорь КомаровРусская православная церковь
 
 
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