https://ria.ru/20230908/putin-1895061085.html

Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла

Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла - РИА Новости, 08.09.2023

Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла

Президент России Владимир Путин посетил Музей Русского патриаршества, где представлена обширная экспозиция о жизни и деятельности патриархов Московских и всея... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:43

2023-09-08T17:43

2023-09-08T17:45

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АРЗАМАС, 8 сен – РИ Новости. Президент России Владимир Путин посетил Музей Русского патриаршества, где представлена обширная экспозиция о жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси. Компанию главе государства составили нижегородский губернатор Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Обширная экспозиция музея посвящена жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси – от первого патриарха Иова до нынешнего предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. В музее представлены подлинные вещи патриархов и современные реконструкции. Основная часть экспонатов – подлинники. В их числе – облачения предстоятелей XX века, документы с подписями (к примеру, акафист, подписанный будущим патриархом, митрополитом Сергием (Страгородским) в 1938 году). Во время осмотра Путин вспомнил о том, кто его крестил – отец патриарха Кирилла. "Его отец меня крестил", - сказал он. Российского лидера крестили в конце 1952 года в Ленинграде, в Преображенском соборе. Глава государства также ознакомился с планами развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

https://ria.ru/20230828/monastyr-1892657722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, глеб никитин, игорь комаров, русская православная церковь