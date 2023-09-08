Рейтинг@Mail.ru
"Он вас переживет". Блинкена осадили после резких слов о Путине - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 08.09.2023 (обновлено: 14:56 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/putin-1894915262.html
"Он вас переживет". Блинкена осадили после резких слов о Путине
"Он вас переживет". Блинкена осадили после резких слов о Путине - РИА Новости, 08.09.2023
"Он вас переживет". Блинкена осадили после резких слов о Путине
Президент России Владимир Путин переживет любого президента Соединенных Штатов Америки и одержит победу в конфликте на Украине, заявил экс-разведчик ВС США... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:04
2023-09-08T14:56
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894153353_0:91:3022:1790_1920x0_80_0_0_ad31b8c7595982e01a0b7421e8d7c690.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переживет любого президента Соединенных Штатов Америки и одержит победу в конфликте на Украине, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну вот тебе еще одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей &quot;проблемы Путина&quot;, — указал эксперт, раскритиковав слова госсекретаря США Энтони Блинкена о российском лидере.По его словам, Америке не удалось одолеть и свергнуть российское руководство с помощью спровоцированного ими украинского конфликта, который закончится только уничтожением киевского режима и ВСУ. Россия, в отличие от Украины и США, находится на правильной стороне истории, подчеркнул аналитик, и в итоге одолеет своих противников.&quot;Путин успешно борется, он победит на Украине, переживет Джо Байдена и любого американского президента, который будет после него&quot;, — подытожил Риттер.По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230908/prigovor-1894899188.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894153353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0825fccb8736dab9c901ec63512749e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, скотт риттер
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер
"Он вас переживет". Блинкена осадили после резких слов о Путине

Экс-разведчик Риттер: Путин переживет любого президента США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин после встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переживет любого президента Соединенных Штатов Америки и одержит победу в конфликте на Украине, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну вот тебе еще одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей "проблемы Путина", — указал эксперт, раскритиковав слова госсекретаря США Энтони Блинкена о российском лидере.

По его словам, Америке не удалось одолеть и свергнуть российское руководство с помощью спровоцированного ими украинского конфликта, который закончится только уничтожением киевского режима и ВСУ. Россия, в отличие от Украины и США, находится на правильной стороне истории, подчеркнул аналитик, и в итоге одолеет своих противников.
«

"Путин успешно борется, он победит на Украине, переживет Джо Байдена и любого американского президента, который будет после него", — подытожил Риттер.

По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине
09:49
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала