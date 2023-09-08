https://ria.ru/20230908/putin-1894915262.html

"Он вас переживет". Блинкена осадили после резких слов о Путине

"Он вас переживет". Блинкена осадили после резких слов о Путине - РИА Новости, 08.09.2023

"Он вас переживет". Блинкена осадили после резких слов о Путине

Президент России Владимир Путин переживет любого президента Соединенных Штатов Америки и одержит победу в конфликте на Украине, заявил экс-разведчик ВС США... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:04

2023-09-08T11:04

2023-09-08T14:56

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энтони блинкен

вооруженные силы украины

скотт риттер

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переживет любого президента Соединенных Штатов Америки и одержит победу в конфликте на Украине, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну вот тебе еще одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей "проблемы Путина", — указал эксперт, раскритиковав слова госсекретаря США Энтони Блинкена о российском лидере.По его словам, Америке не удалось одолеть и свергнуть российское руководство с помощью спровоцированного ими украинского конфликта, который закончится только уничтожением киевского режима и ВСУ. Россия, в отличие от Украины и США, находится на правильной стороне истории, подчеркнул аналитик, и в итоге одолеет своих противников."Путин успешно борется, он победит на Украине, переживет Джо Байдена и любого американского президента, который будет после него", — подытожил Риттер.По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230908/prigovor-1894899188.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, скотт риттер