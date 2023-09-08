https://ria.ru/20230908/putin-1894909889.html
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 08.09.2023
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,1% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:45
2023-09-08T10:45
2023-09-08T10:45
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,1% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ ). Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,1% россиян, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, составила 18,2%. Деятельность Путина одобряют 73,6% опрошенных, в то время как 16,0% не одобряют. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 28 августа по 3 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230819/rossiya-1890900644.html
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владимир путин, вциом, общество, россия
Владимир Путин, ВЦИОМ, Общество, Россия
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ: 77,1% россиян доверяют Путину, 73,6% одобряют его деятельность
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,1% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ ).
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,1% россиян, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, составила 18,2%.
Деятельность Путина одобряют 73,6% опрошенных, в то время как 16,0% не одобряют.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 28 августа по 3 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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