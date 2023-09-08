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В Люберцах запустили путепровод на Октябрьском проспекте - РИА Новости, 08.09.2023
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16:08 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/puteprovod-1895031019.html
В Люберцах запустили путепровод на Октябрьском проспекте
В Люберцах запустили путепровод на Октябрьском проспекте - РИА Новости, 08.09.2023
В Люберцах запустили путепровод на Октябрьском проспекте
Движение по путепроводу на Октябрьском проспекте открыли в Люберцах, на торжественном открытии присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:08
2023-09-08T16:08
общество
люберцы
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение по путепроводу на Октябрьском проспекте открыли в Люберцах, на торжественном открытии присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Люберцах запустили движение по путепроводу на Октябрьском проспекте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал по открывшемуся участку, а также пообщался со строителями и автомобилистами, которые очень ждали этот дорожный объект", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, Октябрьский проспект соединяет Егорьевское, Рязанское шоссе и МКАД, выходит к двум станциям метро: "Косино" и "Лермонтовский проспект", а также к Комсомольскому проспекту. Его трафик составляет более 45 тысяч автомобилей в сутки.
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люберцы
московская область (подмосковье)
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общество, люберцы, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Люберцах запустили путепровод на Октябрьском проспекте

В Люберцах открыли движение по путепроводу на Октябрьском проспекте

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области Проект путепровода
Проект путепровода
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Проект путепровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение по путепроводу на Октябрьском проспекте открыли в Люберцах, на торжественном открытии присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Люберцах запустили движение по путепроводу на Октябрьском проспекте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал по открывшемуся участку, а также пообщался со строителями и автомобилистами, которые очень ждали этот дорожный объект", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, Октябрьский проспект соединяет Егорьевское, Рязанское шоссе и МКАД, выходит к двум станциям метро: "Косино" и "Лермонтовский проспект", а также к Комсомольскому проспекту. Его трафик составляет более 45 тысяч автомобилей в сутки.
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ОбществоЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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