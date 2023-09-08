https://ria.ru/20230908/programma-1895080560.html

Экс-глава Эквадора откроет на RT программу о госпереворотах в Латамерике

Экс-глава Эквадора откроет на RT программу о госпереворотах в Латамерике - РИА Новости, 08.09.2023

Экс-глава Эквадора откроет на RT программу о госпереворотах в Латамерике

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа возвращается в эфир телеканала RT с серией программ о госпереворотах в Латинской Америке, сообщил телеканал. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:46

2023-09-08T18:46

2023-09-08T18:46

в мире

эквадор

рафаэль корреа

кристина фернандес де киршнер

николас мадуро

венесуэла

латинская америка

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа возвращается в эфир телеканала RT с серией программ о госпереворотах в Латинской Америке, сообщил телеканал. "Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа открывает на телеканале RT на испанском пятый сезон своего политического ток-шоу. Программа "Разговор с Корреа. Госперевороты" (Conversando con Correa. Golpes de estado) стартует 11 сентября. Гостями шоу станут мировые лидеры, столкнувшиеся с попытками переворотов в своих странах, а также их соратники и родственники жертв насильственного захвата власти", - говорится в сообщении. В новом сезоне программы "Разговор с Корреа" о переворотах в своих странах расскажут глава Венесуэлы Николас Мадуро, экс-президент и действующий вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, бывший президент Боливии Эво Моралес, экс-президент Гондураса Мануэль Селайя и другие высокопоставленные лица. Кроме того, сам Корреа поделится воспоминаниями о попытке государственного переворота против него в 2010 году. Первая программа цикла выйдет в эфир в 50-ю годовщину переворота против лидера Чили Сальвадора Альенде, погибшего при штурме президентского дворца. Гостем этого выпуска станет его внук Пабло Сепульведа Альенде. Он поделится воспоминаниями своей семьи о личности погибшего лидера, а также вместе с ведущим обсудит последствия диктатуры Аугусто Пиночета, которые страна переживает до сих пор. "Дорогие друзья! Я счастлив вернуться к вам с пятым сезоном программы "Разговор с Корреа", ток-шоу, которое мы начали снимать в 2018 году вместе с новостным телеканалом RT на испанском и их замечательной командой. Я приглашаю вас присоединиться к нам в новом сезоне, который обещает быть очень интересным, учитывая, какие у нас будут гости и что они нам расскажут. До скорой встречи!" — приводит телеканал слова экс-президента. Премьера программы "Разговор с Корреа" состоялась на RT 1 марта 2018 года. Среди гостей бывшего президента Эквадора были многие мировые лидеры, в том числе Махмуд Ахмадинежад, Дилма Русеф, Лула да Силва, Альберто Фернандес, Карлес Пучдемон и другие. Рафаэль Корреа - бывший президент Эквадора (2007—2017 годы), доктор экономических наук, основатель собственного политического движения "Альянс ПАИС". Корреа - автор многочисленных научных статей, а также ряда книг, посвящённых экономическим проблемам современного мира.

https://ria.ru/20230826/perevorot-1892369597.html

https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890196001.html

https://ria.ru/20230902/gvatemala-1893793759.html

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в мире, эквадор, рафаэль корреа, кристина фернандес де киршнер, николас мадуро, венесуэла, латинская америка, справки