Экс-глава Эквадора откроет на RT программу о госпереворотах в Латамерике
Рафаэль Корреа откроет на RT серию программ о госпереворотах в Латинской Америке
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа возвращается в эфир телеканала RT с серией программ о госпереворотах в Латинской Америке, сообщил телеканал.
«
"Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа открывает на телеканале RT на испанском пятый сезон своего политического ток-шоу. Программа "Разговор с Корреа. Госперевороты" (Conversando con Correa. Golpes de estado) стартует 11 сентября. Гостями шоу станут мировые лидеры, столкнувшиеся с попытками переворотов в своих странах, а также их соратники и родственники жертв насильственного захвата власти", - говорится в сообщении.
В новом сезоне программы "Разговор с Корреа" о переворотах в своих странах расскажут глава Венесуэлы Николас Мадуро, экс-президент и действующий вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, бывший президент Боливии Эво Моралес, экс-президент Гондураса Мануэль Селайя и другие высокопоставленные лица. Кроме того, сам Корреа поделится воспоминаниями о попытке государственного переворота против него в 2010 году.
Первая программа цикла выйдет в эфир в 50-ю годовщину переворота против лидера Чили Сальвадора Альенде, погибшего при штурме президентского дворца. Гостем этого выпуска станет его внук Пабло Сепульведа Альенде. Он поделится воспоминаниями своей семьи о личности погибшего лидера, а также вместе с ведущим обсудит последствия диктатуры Аугусто Пиночета, которые страна переживает до сих пор.
«
"Дорогие друзья! Я счастлив вернуться к вам с пятым сезоном программы "Разговор с Корреа", ток-шоу, которое мы начали снимать в 2018 году вместе с новостным телеканалом RT на испанском и их замечательной командой. Я приглашаю вас присоединиться к нам в новом сезоне, который обещает быть очень интересным, учитывая, какие у нас будут гости и что они нам расскажут. До скорой встречи!" — приводит телеканал слова экс-президента.
Премьера программы "Разговор с Корреа" состоялась на RT 1 марта 2018 года. Среди гостей бывшего президента Эквадора были многие мировые лидеры, в том числе Махмуд Ахмадинежад, Дилма Русеф, Лула да Силва, Альберто Фернандес, Карлес Пучдемон и другие.
Рафаэль Корреа - бывший президент Эквадора (2007—2017 годы), доктор экономических наук, основатель собственного политического движения "Альянс ПАИС". Корреа - автор многочисленных научных статей, а также ряда книг, посвящённых экономическим проблемам современного мира.