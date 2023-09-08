https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html

Синоптик дал прогноз на осень в европейской части России

Синоптик дал прогноз на осень в европейской части России - РИА Новости, 08.09.2023

Синоптик дал прогноз на осень в европейской части России

В сентябре-октябре 2023 года на территории европейской части России будет три бабьих лета, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:10

2023-09-08T02:10

2023-09-08T11:12

общество

россия

евгений тишковец

погода

осень

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В сентябре-октябре 2023 года на территории европейской части России будет три бабьих лета, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в российских регионах ожидаются волны бабьего лета, сменяющие друг друга."Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны. Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое бабье лето — в первой половине октября", — объяснил Тишковец.Календарная осень в европейской части России началась с теплой погоды, характерной для летних месяцев, отметил синоптик. Средняя температура воздуха в сентябре тоже будет выше нормы, уверен он."Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на два градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам", — уточнил Тишковец.Впрочем, в столичном регионе сентябрьская погода будет соответствовать климатической норме, считает синоптик."Столичный регион — в зоне нормальных показателей. Для Москвы нормальная температура в ночные часы в сентябре — плюс 8, в дневные часы — порядка 16 градусов, по количеству осадков — около 66 миллиметров", — добавил Тишковец.Жителей севера европейской части России ожидает относительно сухой сентябрь, а на юге выпадет больше среднестатистического количества осадков, продолжил синоптик."В северной половине европейской России ожидается дефицит небесной влаги до 10-30 процентов, к югу будет дождей больше, чем положено по норме, на 15-20 процентов", — предупредил Тишковец.Второй месяц осени в российских регионах тоже будет достаточно теплым."В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы", — заключил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230907/osen-1894585065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, евгений тишковец, погода, осень