https://ria.ru/20230908/proekty-1895116484.html

Минфин Украины назвал сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране

Минфин Украины назвал сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране - РИА Новости, 08.09.2023

Минфин Украины назвал сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране

Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T23:05

2023-09-08T23:05

2023-09-08T23:13

экономика

украина

всемирный банк

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов - на грантовые; отмечается, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества. "Министерство финансов Украины и Всемирный банк пересмотрели проектный портфель Всемирного банка. Портфель состоит из 20 действующих проектов на общую сумму более 5,5 миллиарда долларов и 1 миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов грантовых средств", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минфина Украины. Отмечается, что стороны обсудили состояние подготовки и реализации совместных проектов, а также согласовали план мероприятий на следующий период. Как сообщают в минфине, за 2022-2023 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является "самым большим за все годы сотрудничества". Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230902/finansirovanie-1893843791.html

https://ria.ru/20230810/pomosch-1889391681.html

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экономика, украина, всемирный банк