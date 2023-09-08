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Минфин Украины назвал сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране - РИА Новости, 08.09.2023
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23:05 08.09.2023 (обновлено: 23:13 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/proekty-1895116484.html
Минфин Украины назвал сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране
Минфин Украины назвал сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране - РИА Новости, 08.09.2023
Минфин Украины назвал сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране
Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T23:05
2023-09-08T23:13
экономика
украина
всемирный банк
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов - на грантовые; отмечается, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества. "Министерство финансов Украины и Всемирный банк пересмотрели проектный портфель Всемирного банка. Портфель состоит из 20 действующих проектов на общую сумму более 5,5 миллиарда долларов и 1 миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов грантовых средств", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минфина Украины. Отмечается, что стороны обсудили состояние подготовки и реализации совместных проектов, а также согласовали план мероприятий на следующий период. Как сообщают в минфине, за 2022-2023 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является "самым большим за все годы сотрудничества". Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230902/finansirovanie-1893843791.html
https://ria.ru/20230810/pomosch-1889391681.html
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экономика, украина, всемирный банк
Экономика, Украина, Всемирный банк
Минфин Украины назвал сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране

Минфин: Всемирный банк реализует на Украине проектов на 27 миллиардов долларов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов - на грантовые; отмечается, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества.
«
"Министерство финансов Украины и Всемирный банк пересмотрели проектный портфель Всемирного банка. Портфель состоит из 20 действующих проектов на общую сумму более 5,5 миллиарда долларов и 1 миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов грантовых средств", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минфина Украины.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов
2 сентября, 16:07
Отмечается, что стороны обсудили состояние подготовки и реализации совместных проектов, а также согласовали план мероприятий на следующий период. Как сообщают в минфине, за 2022-2023 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является "самым большим за все годы сотрудничества".
Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
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Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка
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