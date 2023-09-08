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В Госдуму внесли проект об установлении предельных розничных цен на бензин - РИА Новости, 08.09.2023
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18:04 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/proekt-1895067460.html
В Госдуму внесли проект об установлении предельных розничных цен на бензин
В Госдуму внесли проект об установлении предельных розничных цен на бензин - РИА Новости, 08.09.2023
В Госдуму внесли проект об установлении предельных розничных цен на бензин
Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством РФ предельно допустимых розничных цен на... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:04
2023-09-08T18:04
экономика
россия
леонид слуцкий (политик)
павел сорокин
госдума рф
лдпр
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством РФ предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо и порядка их установления, следует из базы данных нижней палаты парламента. Ранее в пятницу о подготовке такого законопроекта Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале. Под предельно допустимыми в документе понимаются розничные цены, выше которых данные виды товаров не могут быть реализованы потребителям. При этом срок действия таких предельно допустимых розничных цен не может быть менее трех лет и более пяти лет, если иное не установлено кабмином. Соответствующие изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Предполагается, что в случае принятия новый закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. "Указанные меры принимаются в целях стабилизации розничных цен", - указывается в пояснительной записке. Авторы данной законодательной инициативы полагают, что принимаемые меры по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов "на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов". "В таких условиях введение механизма предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на конечном этапе оборота данных видов топлива представляется обоснованным и оправданным в целях защиты законных экономических интересов граждан и общества в целом", - считают они. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в среду, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
https://ria.ru/20230906/otvetstvennost-1894598891.html
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экономика, россия, леонид слуцкий (политик), павел сорокин, госдума рф, лдпр, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Павел Сорокин, Госдума РФ, ЛДПР, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Госдуму внесли проект об установлении предельных розничных цен на бензин

В Госдуму внесли законопроект об установлении предельных розничных цен на бензин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на автозаправочном комплексе
Автомобиль на автозаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на автозаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством РФ предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо и порядка их установления, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ранее в пятницу о подготовке такого законопроекта Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале.
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Под предельно допустимыми в документе понимаются розничные цены, выше которых данные виды товаров не могут быть реализованы потребителям. При этом срок действия таких предельно допустимых розничных цен не может быть менее трех лет и более пяти лет, если иное не установлено кабмином.
Соответствующие изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Предполагается, что в случае принятия новый закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.
"Указанные меры принимаются в целях стабилизации розничных цен", - указывается в пояснительной записке. Авторы данной законодательной инициативы полагают, что принимаемые меры по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов "на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов".
"В таких условиях введение механизма предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на конечном этапе оборота данных видов топлива представляется обоснованным и оправданным в целях защиты законных экономических интересов граждан и общества в целом", - считают они.
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в среду, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Источник: против экс-депутата Госдумы Пономарева* завели новое дело
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ЭкономикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Павел СорокинГосдума РФЛДПРМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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