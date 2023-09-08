https://ria.ru/20230908/prinuzhdenie-1895011930.html

Больница Боткина опровергла данные о принуждении к голосованию на выборах

Больница Боткина опровергла данные о принуждении к голосованию на выборах - РИА Новости, 08.09.2023

Больница Боткина опровергла данные о принуждении к голосованию на выборах

Больница имени Боткина опровергла сообщения о принуждении сотрудников медучреждения к голосованию на выборах мэра Москвы, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:09

2023-09-08T15:09

2023-09-08T18:13

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Больница имени Боткина опровергла сообщения о принуждении сотрудников медучреждения к голосованию на выборах мэра Москвы, сообщили в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами. "В Общественный штаб поступила жалоба о принуждении к голосованию сотрудников больницы имени Боткина. Татьяна Кривенко, член Общественного штаба по наблюдению за выборами связалась с руководством больницы. Они опровергли данную информацию", — сказано в сообщении. Отмечается, что группа разбора попыталсь перейти по ссылке на гугл-таблицу, указанную в сообщении о нарушении - ссылка не открылась. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/edinaya-1895010913.html

https://ria.ru/20230908/feyki-1894994974.html

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политика, москва, госдума рф, россия, донецкая народная республика, единый день голосования в россии