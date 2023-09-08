https://ria.ru/20230908/prigovor-1894899188.html

"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине

"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине - РИА Новости, 08.09.2023

"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине

Политика Белого дома поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" приведет к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий, такое мнение выразил... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:49

2023-09-08T09:49

2023-09-08T09:49

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сша

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владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Политика Белого дома поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" приведет к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Продолжение конфликта не сводится к тому, чтобы отправлять Киеву еще больше денег и очередную партию танков, бронетранспортеров и гаубиц. Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию", — говорится в материале.Как утверждает эксперт, провал контрнаступления ВСУ и их неспособность захватить подконтрольные Россией территории лишь показывают, что никакая дополнительная помощь Запада, в особенности США, не сможет уже переломить ход конфликта.И хотя украинское руководство все продолжает требовать больше оружия и осуждает критиков провального наступления, а Белый дом лишь рад отправить очередную партию вооружения, дальнейшая поддержка приведет лишь только к гибели самих же украинцев, подчеркнул отставной офицер."Без изменения политики Вашингтона его подход может обречь на ненужную смерть еще десятки тысяч украинцев и превратить в пыль еще больше украинских территорий", — указал Дэвис.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

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киев

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в мире, киев, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато