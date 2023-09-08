Рейтинг@Mail.ru
"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/prigovor-1894899188.html
"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине
"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине - РИА Новости, 08.09.2023
"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине
Политика Белого дома поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" приведет к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий, такое мнение выразил... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:49
2023-09-08T09:49
в мире
киев
сша
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f6d21a0be216581475532be95365e21f.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Политика Белого дома поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" приведет к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.&quot;Продолжение конфликта не сводится к тому, чтобы отправлять Киеву еще больше денег и очередную партию танков, бронетранспортеров и гаубиц. Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию&quot;, — говорится в материале.Как утверждает эксперт, провал контрнаступления ВСУ и их неспособность захватить подконтрольные Россией территории лишь показывают, что никакая дополнительная помощь Запада, в особенности США, не сможет уже переломить ход конфликта.И хотя украинское руководство все продолжает требовать больше оружия и осуждает критиков провального наступления, а Белый дом лишь рад отправить очередную партию вооружения, дальнейшая поддержка приведет лишь только к гибели самих же украинцев, подчеркнул отставной офицер.&quot;Без изменения политики Вашингтона его подход может обречь на ненужную смерть еще десятки тысяч украинцев и превратить в пыль еще больше украинских территорий&quot;, — указал Дэвис.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230908/spiral-1894882110.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, США, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Десятки тысяч". В США раскрыли смертельный приговор Вашингтона Украине

Офицер Дэвис: политика Вашингтона приведет к гибели десятков тысяч украинцев

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Политика Белого дома поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" приведет к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
«

"Продолжение конфликта не сводится к тому, чтобы отправлять Киеву еще больше денег и очередную партию танков, бронетранспортеров и гаубиц. Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию", — говорится в материале.

Как утверждает эксперт, провал контрнаступления ВСУ и их неспособность захватить подконтрольные Россией территории лишь показывают, что никакая дополнительная помощь Запада, в особенности США, не сможет уже переломить ход конфликта.
И хотя украинское руководство все продолжает требовать больше оружия и осуждает критиков провального наступления, а Белый дом лишь рад отправить очередную партию вооружения, дальнейшая поддержка приведет лишь только к гибели самих же украинцев, подчеркнул отставной офицер.
«

"Без изменения политики Вашингтона его подход может обречь на ненужную смерть еще десятки тысяч украинцев и превратить в пыль еще больше украинских территорий", — указал Дэвис.

Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Девушка на праздновании Дня независимости Украины в Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние
06:17
 
В миреКиевСШАРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала