https://ria.ru/20230908/priamure-1894884620.html

В Приамурье сильный ветер сорвал крыши с домов и оборвал ЛЭП

В Приамурье сильный ветер сорвал крыши с домов и оборвал ЛЭП - РИА Новости, 08.09.2023

В Приамурье сильный ветер сорвал крыши с домов и оборвал ЛЭП

Шквалистый ветер повалил деревья, сорвал крыши с нескольких социальных учреждений в Благовещенском округе, где введён локальный режим ЧС, в областном центре... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:25

2023-09-08T07:25

2023-09-08T07:25

благовещенск

олег имамеев

свободненский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Шквалистый ветер повалил деревья, сорвал крыши с нескольких социальных учреждений в Благовещенском округе, где введён локальный режим ЧС, в областном центре Приамурья несколько районов остались без электричества из-за обрыва проводов, о разрушениях сообщают также администрации Свободненского района, Белогорского округа и ЗАТО Циолковский. Амурский гидрометцентр в четверг объявил штормовое предупреждение. По данным службы, 8 сентября в регионе в связи с прохождением глубокого циклона местами по области ожидаются ливни и усиление ветра в порывах 25-27 метров в секунду. Режим повышенной готовности в Амурских электрических сетях. "Порывы ветра достигали 23 метров в секунду, из-за чего были повалены деревья, отключен свет в некоторых населенных пунктах, повреждено кровельное покрытие на Доме культуры в селе Марково, а также нанесен ущерб площадке для детей детского сада", - рассказал в своих аккаунтах в соцсетях глава Благовещенского муниципального округа Денис Салтыков. Сейчас идёт оценка причинённого ущерба. Также бригады энергетиков работают в Чигирях на объектах, оставшихся без электроснабжения. На нескольких улицах введён локальный режим ЧС. "С 09.00 часов 8 сентября текущего года введен ЧС локального характера, связанный с ухудшением погодных условий, в селе Марково по улицам 60 лет Октября, 29 (ДК) и 60 лет Октября, 31 (детский сад "Радуга")", - уточнили в администрации Благовещенского округа. В Магдагачинском районе во избежание несчастных случаев 8 сентября все школы перевели на дистанционное обучение. В Благовещенске в связи со шквалистым ветром в частном секторе наблюдаются отключения на линиях электропередачи. "Точечные обрывы и схлёсты проводов, падение веток и деревьев на воздушные линии, зафиксированы в нескольких районах. Специалисты АКС оперативно выезжают на места для оценки дефектов и восстановления подключения потребителей", - сообщили в Амурских коммунальных системах" (АКС). В городе с 18.00 (12.00 мск) 7 сентября до 9.00 (3.00 мск) 9 сентября будет действовать режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр Благовещенска Олег Имамеев. В Белогорске в трех районах из-за падения веток на линии электропередачи отключалось электричество, оперативно было восстановлено. "В целом, пока особых разрушений в городе нет, на дорогах ветки, в двух местах повалило деревья без последствий, ветром сдуло боковые панели с нескольких павильонов на автобусных остановках", - сообщил мэр города Станислав Мелюков в своём телеграм-канале. Закрыты для посещения городской парк, запрещены все мероприятия школ.

https://ria.ru/20230906/groznyy-1894598040.html

https://ria.ru/20230906/uscherb-1894429155.html

https://ria.ru/20230729/veter-1887108535.html

благовещенск

свободненский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

благовещенск, олег имамеев, свободненский район, происшествия