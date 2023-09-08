https://ria.ru/20230908/premiya-1895098172.html

Военкора Первого канала и журналистку наградили премией "Солидарность"

Военкора Первого канала и журналистку наградили премией "Солидарность" - РИА Новости, 08.09.2023

Военкора Первого канала и журналистку наградили премией "Солидарность"

Военкора Первого канала Ирину Куксенкову и французскую журналистку Кристель Нэан наградили премией "Солидарность" в Москве в Международный день солидарности... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:20

2023-09-08T20:20

2023-09-08T20:30

справки

луганская народная республика

донецкая народная республика

берлин (город)

юлиус фучик

солидарность

союз журналистов россии

московская консерватория имени п. и. чайковского

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военкора Первого канала Ирину Куксенкову и французскую журналистку Кристель Нэан наградили премией "Солидарность" в Москве в Международный день солидарности журналистов, передает корреспондент РИА Новости. "Каждый год в этот день мы вспоминаем, конечно, почему международное сообщество отмечает сегодня День международной солидарности журналистов. Мы вспоминаем сегодня знаменитого чешского журналиста и писателя Юлиуса Фучика, который попал в плен к фашистам… 8 сентября 1943 года он был казнен в тюрьме, то есть ровно 80 лет назад это произошло", - заявил на церемонии награждения председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.Соловьев отметил, что премией "Солидарность" награждают журналистов, которые подвергались за прошедший год опасности при исполнении профессиональных обязанностей и которые проявляли солидарность.Куксенкова и французская журналистка, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс инсайдер" Кристель Нэан получили премию СЖР "Солидарность" в Международный день солидарности журналистов.Награждение состоялось в большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского. "Я хочу сказать, что для меня в первую очередь эта солидарность - это солидарность нашего журналистского российского цеха, солидарность нашего общества с нашими защитниками. И сегодня, конечно, нужно обязательно вспомнить тех ребят, которых с нами нет, и всегда помнить о них, и журналистов, и наших защитников", - заявила Куксенкова на награждении.Французская журналистка Кристель Нэан не смогла приехать на вручение премии, но передала аудиосообщение."Сегодня международный день солидарности и журналистов… К сожалению, список журналистов, погибших на Донбассе и в результате конфликта в этом году стал длиннее, хочу отдать должное Максиму Фомину, он же Владлен Татарский, и Ростиславу Журавлеву. Вечная им память. Их убийство было направлено на то, чтобы помешать им говорить правду и запугать других журналистов. Но, напротив, это укрепило нашу решимость донести до мира правду", - отметила Нэан в сообщении.Она добавила, что надеется, что список журналистов, погибших в ходе этого конфликта, больше не будет пополняться до конца специальной военной операции.Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. В прошлом году СЖР наградил премией председателей Союзов журналистов ЛНР и ДНР. Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира.

https://ria.ru/20220908/dugina-1815305473.html

https://ria.ru/20230803/laureat-1887955338.html

https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893093406.html

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