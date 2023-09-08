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Военкора Первого канала и журналистку наградили премией "Солидарность" - РИА Новости, 08.09.2023
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20:20 08.09.2023 (обновлено: 20:30 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/premiya-1895098172.html
Военкора Первого канала и журналистку наградили премией "Солидарность"
Военкора Первого канала и журналистку наградили премией "Солидарность" - РИА Новости, 08.09.2023
Военкора Первого канала и журналистку наградили премией "Солидарность"
Военкора Первого канала Ирину Куксенкову и французскую журналистку Кристель Нэан наградили премией "Солидарность" в Москве в Международный день солидарности... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:20
2023-09-08T20:30
справки
луганская народная республика
донецкая народная республика
берлин (город)
юлиус фучик
солидарность
союз журналистов россии
московская консерватория имени п. и. чайковского
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военкора Первого канала Ирину Куксенкову и французскую журналистку Кристель Нэан наградили премией "Солидарность" в Москве в Международный день солидарности журналистов, передает корреспондент РИА Новости. "Каждый год в этот день мы вспоминаем, конечно, почему международное сообщество отмечает сегодня День международной солидарности журналистов. Мы вспоминаем сегодня знаменитого чешского журналиста и писателя Юлиуса Фучика, который попал в плен к фашистам… 8 сентября 1943 года он был казнен в тюрьме, то есть ровно 80 лет назад это произошло", - заявил на церемонии награждения председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.Соловьев отметил, что премией "Солидарность" награждают журналистов, которые подвергались за прошедший год опасности при исполнении профессиональных обязанностей и которые проявляли солидарность.Куксенкова и французская журналистка, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс инсайдер" Кристель Нэан получили премию СЖР "Солидарность" в Международный день солидарности журналистов.Награждение состоялось в большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского. "Я хочу сказать, что для меня в первую очередь эта солидарность - это солидарность нашего журналистского российского цеха, солидарность нашего общества с нашими защитниками. И сегодня, конечно, нужно обязательно вспомнить тех ребят, которых с нами нет, и всегда помнить о них, и журналистов, и наших защитников", - заявила Куксенкова на награждении.Французская журналистка Кристель Нэан не смогла приехать на вручение премии, но передала аудиосообщение."Сегодня международный день солидарности и журналистов… К сожалению, список журналистов, погибших на Донбассе и в результате конфликта в этом году стал длиннее, хочу отдать должное Максиму Фомину, он же Владлен Татарский, и Ростиславу Журавлеву. Вечная им память. Их убийство было направлено на то, чтобы помешать им говорить правду и запугать других журналистов. Но, напротив, это укрепило нашу решимость донести до мира правду", - отметила Нэан в сообщении.Она добавила, что надеется, что список журналистов, погибших в ходе этого конфликта, больше не будет пополняться до конца специальной военной операции.Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. В прошлом году СЖР наградил премией председателей Союзов журналистов ЛНР и ДНР. Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира.
https://ria.ru/20220908/dugina-1815305473.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
берлин (город)
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донбасс
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справки, луганская народная республика, донецкая народная республика, берлин (город), юлиус фучик, солидарность, союз журналистов россии, московская консерватория имени п. и. чайковского, россия, донбасс, владимир соловьев (телеведущий), владлен татарский
Справки, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Берлин (город), Юлиус Фучик, Солидарность, Союз журналистов России, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Россия, Донбасс, Владимир Соловьев (телеведущий), Владлен Татарский
Военкора Первого канала и журналистку наградили премией "Солидарность"

Военкора Куксенкову и журналистку Нэан наградили премией "Солидарность"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка Ирина Куксенкова
Журналистка Ирина Куксенкова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Журналистка Ирина Куксенкова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военкора Первого канала Ирину Куксенкову и французскую журналистку Кристель Нэан наградили премией "Солидарность" в Москве в Международный день солидарности журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Каждый год в этот день мы вспоминаем, конечно, почему международное сообщество отмечает сегодня День международной солидарности журналистов. Мы вспоминаем сегодня знаменитого чешского журналиста и писателя Юлиуса Фучика, который попал в плен к фашистам… 8 сентября 1943 года он был казнен в тюрьме, то есть ровно 80 лет назад это произошло", - заявил на церемонии награждения председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
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Соловьев отметил, что премией "Солидарность" награждают журналистов, которые подвергались за прошедший год опасности при исполнении профессиональных обязанностей и которые проявляли солидарность.
Куксенкова и французская журналистка, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс инсайдер" Кристель Нэан получили премию СЖР "Солидарность" в Международный день солидарности журналистов.
Награждение состоялось в большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского.
«
"Я хочу сказать, что для меня в первую очередь эта солидарность - это солидарность нашего журналистского российского цеха, солидарность нашего общества с нашими защитниками. И сегодня, конечно, нужно обязательно вспомнить тех ребят, которых с нами нет, и всегда помнить о них, и журналистов, и наших защитников", - заявила Куксенкова на награждении.
Французская журналистка Кристель Нэан не смогла приехать на вручение премии, но передала аудиосообщение.
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"Сегодня международный день солидарности и журналистов… К сожалению, список журналистов, погибших на Донбассе и в результате конфликта в этом году стал длиннее, хочу отдать должное Максиму Фомину, он же Владлен Татарский, и Ростиславу Журавлеву. Вечная им память. Их убийство было направлено на то, чтобы помешать им говорить правду и запугать других журналистов. Но, напротив, это укрепило нашу решимость донести до мира правду", - отметила Нэан в сообщении.
Она добавила, что надеется, что список журналистов, погибших в ходе этого конфликта, больше не будет пополняться до конца специальной военной операции.
Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. В прошлом году СЖР наградил премией председателей Союзов журналистов ЛНР и ДНР.
Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира.
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СправкиЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБерлин (город)Юлиус ФучикСолидарностьСоюз журналистов РоссииМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоРоссияДонбассВладимир Соловьев (телеведущий)Владлен Татарский
 
 
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