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В России зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров в 2023 году - РИА Новости, 08.09.2023
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13:42 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/pozhar-1894978151.html
В России зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров в 2023 году
В России зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров в 2023 году - РИА Новости, 08.09.2023
В России зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров в 2023 году
Более 11 тысяч природных пожаров зафиксировано в текущем году в России, все чаще возгорания регистрируются в Арктике, заявил глава МЧС России Александр... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:42
2023-09-08T13:42
россия
дальний восток
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брикс
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ДУРБАН (ЮАР), 8 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч природных пожаров зафиксировано в текущем году в России, все чаще возгорания регистрируются в Арктике, заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "В этом году зафиксировано более 11 тысяч природных пожаров. В последнее время все чаще очаги возгорания регистрируются в Арктической зоне", - сказал он. Куренков также добавил, что ежегодно на территории Дальнего Востока и в южных регионах России наблюдаются масштабные паводки. "В августе-сентябре из-за тайфунов "Лан" и "Канун" в зоне затопления оказался 71 населенный пункт. С их территории было эвакуировано более четырех с половиной тысяч человек", - подчеркнул он.
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россия, дальний восток, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс
Россия, Дальний Восток, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), БРИКС
В России зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров в 2023 году

Куренков: в России более 11 тысяч природных пожаров зафиксировано в текущем году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные работают на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
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ДУРБАН (ЮАР), 8 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч природных пожаров зафиксировано в текущем году в России, все чаще возгорания регистрируются в Арктике, заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"В этом году зафиксировано более 11 тысяч природных пожаров. В последнее время все чаще очаги возгорания регистрируются в Арктической зоне", - сказал он.
Куренков также добавил, что ежегодно на территории Дальнего Востока и в южных регионах России наблюдаются масштабные паводки. "В августе-сентябре из-за тайфунов "Лан" и "Канун" в зоне затопления оказался 71 населенный пункт. С их территории было эвакуировано более четырех с половиной тысяч человек", - подчеркнул он.
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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РоссияДальний ВостокАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БРИКС
 
 
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