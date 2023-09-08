https://ria.ru/20230908/pozhar-1894978151.html

В России зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров в 2023 году

В России зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров в 2023 году - РИА Новости, 08.09.2023

В России зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров в 2023 году

Более 11 тысяч природных пожаров зафиксировано в текущем году в России, все чаще возгорания регистрируются в Арктике, заявил глава МЧС России Александр... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:42

2023-09-08T13:42

2023-09-08T13:42

россия

дальний восток

александр куренков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брикс

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ДУРБАН (ЮАР), 8 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч природных пожаров зафиксировано в текущем году в России, все чаще возгорания регистрируются в Арктике, заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "В этом году зафиксировано более 11 тысяч природных пожаров. В последнее время все чаще очаги возгорания регистрируются в Арктической зоне", - сказал он. Куренков также добавил, что ежегодно на территории Дальнего Востока и в южных регионах России наблюдаются масштабные паводки. "В августе-сентябре из-за тайфунов "Лан" и "Канун" в зоне затопления оказался 71 населенный пункт. С их территории было эвакуировано более четырех с половиной тысяч человек", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230908/pozhary-1894889713.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс