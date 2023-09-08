https://ria.ru/20230908/pozhar-1894882660.html

В забайкальском селе при пожаре погибла семья с двумя детьми

В забайкальском селе при пожаре погибла семья с двумя детьми - РИА Новости, 08.09.2023

В забайкальском селе при пожаре погибла семья с двумя детьми

Двое взрослых и двое детей погибли во время пожара дома в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T06:34

2023-09-08T06:34

2023-09-08T06:34

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происшествия

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ЧИТА, 8 сен - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли во время пожара дома в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС. "Поздним вечером 7 сентября расчеты пожарно-спасательной части №25 реагировали на сообщение о пожаре в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского муниципального округа. На пожаре погибли четыре человека, из них двое детей… До прибытия огнеборцев жителями были извлечены тела трех погибших - женщины и двух детей. Позже в ходе тушения пожарными было обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении. К тушению были привлечены силы и средства добровольной пожарной дружины, администрации села, пожарно-спасательной части №25. Всего на пожаре было задействовано 25 человек и пять единиц техники. Уточняется, что в 23.56 (17.56 мск) пожар был локализован, в 0.32 (18.32 мск) полностью ликвидирован. Огеём уничтожена веранда и повреждена квартира на общей площади 70 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Из Читы на место происшествия направлен специалист испытательной пожарной лаборатории. В пресс-службе прокуратуры Забайкалья сообщили, что проводится проверка. Представители надзорного ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также оценят действия органов системы профилактики по работе с семьей.

https://ria.ru/20230908/pozhar-1894874142.html

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чита, происшествия