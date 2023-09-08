В забайкальском селе при пожаре погибла семья с двумя детьми
В забайкальском селе Горный Зерентуй при пожаре погибла семья с двумя детьми
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЧИТА, 8 сен - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли во время пожара дома в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
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"Поздним вечером 7 сентября расчеты пожарно-спасательной части №25 реагировали на сообщение о пожаре в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского муниципального округа. На пожаре погибли четыре человека, из них двое детей… До прибытия огнеборцев жителями были извлечены тела трех погибших - женщины и двух детей. Позже в ходе тушения пожарными было обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.
К тушению были привлечены силы и средства добровольной пожарной дружины, администрации села, пожарно-спасательной части №25. Всего на пожаре было задействовано 25 человек и пять единиц техники.
Уточняется, что в 23.56 (17.56 мск) пожар был локализован, в 0.32 (18.32 мск) полностью ликвидирован. Огеём уничтожена веранда и повреждена квартира на общей площади 70 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Из Читы на место происшествия направлен специалист испытательной пожарной лаборатории.
В пресс-службе прокуратуры Забайкалья сообщили, что проводится проверка. Представители надзорного ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также оценят действия органов системы профилактики по работе с семьей.