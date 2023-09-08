https://ria.ru/20230908/posolstvo-1894881112.html

Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах

Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах - РИА Новости, 08.09.2023

Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах

Посольство РФ в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления администрации США о нелегитимности выборов в новых российских регионах. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T06:03

2023-09-08T06:03

2023-09-08T06:26

россия

вашингтон (штат)

сша

владимир путин

луганская народная республика

госдума рф

донецкая народная республика

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления администрации США о нелегитимности выборов в новых российских регионах.Ранее в госдепартаменте США, в частности, сообщали о возможном введении санкций против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе против тех, кто выступит в качестве международных наблюдателей."Обратили внимание на заявления высокопоставленных чиновников администрации о якобы нелегитимности выборов в новых регионах России... Американские власти не расстаются с закоренелой привычкой вмешиваться во внутренние дела других стран. Считают себя вправе выносить рекомендации и делать предостережения по поводу проведения избирательных кампаний за рубежом", - заявили в ведомстве.Посольство отметило, что американские власти "жестоко ошибаются", думая, что смогут запугать рестрикциями Россию, а также всех понимающих истинную природу конфликта на Украине.Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой законный выбор на референдумах, ранее аналогичным образом поступило население Крыма и Севастополя, добавили в ведомстве."Россияне не собираются оглядываться на мнение Вашингтона, когда речь идет об определении их национального будущего", - подчеркнуло российское посольство.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/dzhabarov-1894868375.html

https://ria.ru/20230907/vybory-1894721636.html

https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html

россия

вашингтон (штат)

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин, луганская народная республика, госдума рф, донецкая народная республика