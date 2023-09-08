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Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах - РИА Новости, 08.09.2023
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06:03 08.09.2023 (обновлено: 06:26 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/posolstvo-1894881112.html
Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах
Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах - РИА Новости, 08.09.2023
Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах
Посольство РФ в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления администрации США о нелегитимности выборов в новых российских регионах. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:03
2023-09-08T06:26
россия
вашингтон (штат)
сша
владимир путин
луганская народная республика
госдума рф
донецкая народная республика
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления администрации США о нелегитимности выборов в новых российских регионах.Ранее в госдепартаменте США, в частности, сообщали о возможном введении санкций против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе против тех, кто выступит в качестве международных наблюдателей."Обратили внимание на заявления высокопоставленных чиновников администрации о якобы нелегитимности выборов в новых регионах России... Американские власти не расстаются с закоренелой привычкой вмешиваться во внутренние дела других стран. Считают себя вправе выносить рекомендации и делать предостережения по поводу проведения избирательных кампаний за рубежом", - заявили в ведомстве.Посольство отметило, что американские власти "жестоко ошибаются", думая, что смогут запугать рестрикциями Россию, а также всех понимающих истинную природу конфликта на Украине.Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой законный выбор на референдумах, ранее аналогичным образом поступило население Крыма и Севастополя, добавили в ведомстве."Россияне не собираются оглядываться на мнение Вашингтона, когда речь идет об определении их национального будущего", - подчеркнуло российское посольство.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/dzhabarov-1894868375.html
https://ria.ru/20230907/vybory-1894721636.html
https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html
россия
вашингтон (штат)
сша
луганская народная республика
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россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин, луганская народная республика, госдума рф, донецкая народная республика
Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика
Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах

Дипмиссия России назвала вмешательством заявления США о выборах в новых регионах

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления администрации США о нелегитимности выборов в новых российских регионах.
Ранее в госдепартаменте США, в частности, сообщали о возможном введении санкций против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе против тех, кто выступит в качестве международных наблюдателей.
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Сенатор ответил на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах
00:57
"Обратили внимание на заявления высокопоставленных чиновников администрации о якобы нелегитимности выборов в новых регионах России... Американские власти не расстаются с закоренелой привычкой вмешиваться во внутренние дела других стран. Считают себя вправе выносить рекомендации и делать предостережения по поводу проведения избирательных кампаний за рубежом", - заявили в ведомстве.
Посольство отметило, что американские власти "жестоко ошибаются", думая, что смогут запугать рестрикциями Россию, а также всех понимающих истинную природу конфликта на Украине.
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой законный выбор на референдумах, ранее аналогичным образом поступило население Крыма и Севастополя, добавили в ведомстве.
"Россияне не собираются оглядываться на мнение Вашингтона, когда речь идет об определении их национального будущего", - подчеркнуло российское посольство.
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Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РоссияВашингтон (штат)СШАВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФДонецкая Народная Республика
 
 
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