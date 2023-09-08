https://ria.ru/20230908/ponomarev-1894975953.html

Источник: против экс-депутата Госдумы Пономарева* завели новое дело

Источник: против экс-депутата Госдумы Пономарева* завели новое дело - РИА Новости, 08.09.2023

Источник: против экс-депутата Госдумы Пономарева* завели новое дело

Новое уголовное дело возбуждено против сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:35

2023-09-08T13:35

2023-09-08T13:35

илья пономарев

госдума рф

россия

украина

сша

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено против сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. "В отношении Ильи Пономарева* возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказал собеседник агентства, не раскрывая детали.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230118/rossiya-1845574215.html

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илья пономарев, госдума рф, россия, украина, сша