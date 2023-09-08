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Поляки избили подростков с Украины, потребовав от них убраться домой
Поляки избили подростков с Украины, потребовав от них убраться домой - РИА Новости, 08.09.2023
Поляки избили подростков с Украины, потребовав от них убраться домой
В Гданьске несколько местных жителей избили двух 16-летних подростков с Украины, сообщает издание Fakt.pl. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:07
2023-09-08T04:07
2023-09-08T12:42
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Гданьске несколько местных жителей избили двух 16-летних подростков с Украины, сообщает издание Fakt.pl.Как отмечается в статье, "шокирующее" видео инцидента появилось в соцсетях, на нем запечатлено избиение 16-летней украинки и ее соотечественника, при этом нападавшие якобы выкрикивали требование о высылке их на родину.Пресс-секретарь полиции Гданьска Магдалена Циска в беседе с изданием подтвердила информацию о нападении на двух подростков-украинцев. По ее словам, правоохранители установили, что к потерпевшей подошла женщина и без каких-либо причин начала бить ее кулаками по голове, также бросив в ее сторону телефон. За украинку заступился ее 16-летний соотечественник, на которого, в свою очередь, напали двое мужчин.Впоследствии полиция задержала напавшую на девушку 26-летнюю жительницу Гданьска, у которой выявили алкогольное опьянение. Позднее был задержан один из мужчин, который напал на подростка, он также оказался 28-летним жителем Гданьска, второго злоумышленника ищут.Напавшей на девушку предъявили обвинения в причинении телесных повреждений средней тяжести и ущерба в размере 1000 злотых (почти 23 тысячи рублей), в ее отношении установлен полицейский надзор. Аналогичные обвинения были предъявлены и избившему украинца мужчине.
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в мире, гданьск, украина, польша
В мире, Гданьск, Украина, Польша
Поляки избили подростков с Украины, потребовав от них убраться домой
Fakt.pl: в польском Гданьске избили двух подростков с Украины
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
В Гданьске несколько местных жителей избили двух 16-летних подростков с Украины, сообщает издание Fakt.pl
.
Как отмечается в статье, "шокирующее" видео инцидента появилось в соцсетях, на нем запечатлено избиение 16-летней украинки и ее соотечественника, при этом нападавшие якобы выкрикивали требование о высылке их на родину.
Пресс-секретарь полиции Гданьска
Магдалена Циска в беседе с изданием подтвердила информацию о нападении на двух подростков-украинцев. По ее словам, правоохранители установили, что к потерпевшей подошла женщина и без каких-либо причин начала бить ее кулаками по голове, также бросив в ее сторону телефон. За украинку заступился ее 16-летний соотечественник, на которого, в свою очередь, напали двое мужчин.
Впоследствии полиция задержала напавшую на девушку 26-летнюю жительницу Гданьска, у которой выявили алкогольное опьянение. Позднее был задержан один из мужчин, который напал на подростка, он также оказался 28-летним жителем Гданьска, второго злоумышленника ищут.
Напавшей на девушку предъявили обвинения в причинении телесных повреждений средней тяжести и ущерба в размере 1000 злотых (почти 23 тысячи рублей), в ее отношении установлен полицейский надзор. Аналогичные обвинения были предъявлены и избившему украинца мужчине.
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