https://ria.ru/20230908/pogrebnyak-1894952904.html

Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака

Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака - РИА Новости, 08.09.2023

Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака

Преображенский районный суд Москвы расторг брак блогерши Марии Погребняк и футболиста Павла Погребняка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Алиса Спирина. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:00

2023-09-08T13:00

2023-09-08T13:38

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы расторг брак блогерши Марии Погребняк и футболиста Павла Погребняка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Алиса Спирина. "Заседание состоялось 7 сентября. Брак расторгнут", – прокомментировала Спирина. Супруги пока не сделали официальное заявление о разводе. Но, по данным ряда СМИ, им удалось прийти к мировому соглашению и установить порядок общения с их тремя общими детьми.В июле этого года стало известно, что Мария Погребняк подала на развод с мужем. В заявлении Мария указала свою девичью фамилию — Шаталова.Слухи о расставании пары ходили давно. Одной из причин называли возможные измены спортсмена. Павел и Мария познакомились и понравились друг другу еще в школе, а поженилась в 2006 году, когда оба достигли совершеннолетия. В этом браке родилось трое сыновей: Павел, Артем и Алексей.

https://ria.ru/20230906/razvod-1894459614.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, развод, знаменитости, москва