https://ria.ru/20230908/pogrebnyak-1894952904.html
Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака
Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака - РИА Новости, 08.09.2023
Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака
Преображенский районный суд Москвы расторг брак блогерши Марии Погребняк и футболиста Павла Погребняка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Алиса Спирина. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:00
2023-09-08T13:00
2023-09-08T13:38
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы расторг брак блогерши Марии Погребняк и футболиста Павла Погребняка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Алиса Спирина. "Заседание состоялось 7 сентября. Брак расторгнут", – прокомментировала Спирина. Супруги пока не сделали официальное заявление о разводе. Но, по данным ряда СМИ, им удалось прийти к мировому соглашению и установить порядок общения с их тремя общими детьми.В июле этого года стало известно, что Мария Погребняк подала на развод с мужем. В заявлении Мария указала свою девичью фамилию — Шаталова.Слухи о расставании пары ходили давно. Одной из причин называли возможные измены спортсмена. Павел и Мария познакомились и понравились друг другу еще в школе, а поженилась в 2006 году, когда оба достигли совершеннолетия. В этом браке родилось трое сыновей: Павел, Артем и Алексей.
https://ria.ru/20230906/razvod-1894459614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости шоу-бизнеса, развод, знаменитости, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, развод, Знаменитости, Москва
Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака
В Москве суд официально расторг брак Марии и Павла Погребняк, длившийся 17 лет
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы расторг брак блогерши Марии Погребняк и футболиста Павла Погребняка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Алиса Спирина.
«
"Заседание состоялось 7 сентября. Брак расторгнут", – прокомментировала Спирина.
Супруги пока не сделали официальное заявление о разводе. Но, по данным ряда СМИ, им удалось прийти к мировому соглашению и установить порядок общения с их тремя общими детьми.
В июле этого года стало известно
, что Мария Погребняк подала на развод с мужем. В заявлении Мария указала свою девичью фамилию — Шаталова.
Слухи о расставании пары ходили давно. Одной из причин называли возможные измены спортсмена.
Павел и Мария познакомились и понравились друг другу еще в школе, а поженилась в 2006 году, когда оба достигли совершеннолетия. В этом браке родилось трое сыновей: Павел, Артем и Алексей.
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