https://ria.ru/20230718/pogrebnyak-1884806972.html
Мария и Павел Погребняк разводятся
Мария и Павел Погребняк разводятся - РИА Новости, 18.07.2023
Мария и Павел Погребняк разводятся
Блогер и продюсер Мария Погребняк подала на развод с мужем, футболистом Павлом Погребняком, сообщается на сайте Пресненского районного суда Москвы. В заявлении... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:24
2023-07-18T11:24
2023-07-18T11:24
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Блогер и продюсер Мария Погребняк подала на развод с мужем, футболистом Павлом Погребняком, сообщается на сайте Пресненского районного суда Москвы. В заявлении Мария указала свою девичью фамилию — Шаталова.Слухи о расставании пары ходили давно, однако сейчас стало очевидно, что семья действительно распалась. Заявление зарегистрировано 14 июля, когда будет назначено очередное заседание пока не ясно. Семейным парам дается время на возможное примирение. Мария и Павел были вместе 17 лет, у них трое совместных детей. Как супруги решат вопрос о проживании сыновей после развода не известно, как и о том, будет ли раздел имущества. Возможно, финансовый вопрос разрешится для четы Погребняк безболезненно, так как ранее Мария рассказывала, что у них с Павлом раздельный бюджет.
https://ria.ru/20220810/pogrebnyak-1808611052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Москва, Павел Погребняк, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Мария и Павел Погребняк разводятся
Мария Погребняк подала на развод с мужем после 17 лет совместной жизни