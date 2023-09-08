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В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 08.09.2023
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета
Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Александровке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:55
2023-09-08T18:55
2023-09-08T18:55
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донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Александровке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате нарушения правил безопасности при обращении с взрывоопасным предметом пострадал житель поселка городского типа Александровка (Петровский район), мужчина 1954 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230908/obstrel-1895050585.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета
В Александровке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета