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В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 08.09.2023
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18:55 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/podryv-1895082075.html
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 08.09.2023
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета
Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Александровке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:55
2023-09-08T18:55
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Александровке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате нарушения правил безопасности при обращении с взрывоопасным предметом пострадал житель поселка городского типа Александровка (Петровский район), мужчина 1954 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета

В Александровке мирный житель пострадал при подрыве взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда в Александровке в Донецкой области
Фрагменты снаряда в Александровке в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагменты снаряда в Александровке в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Александровке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"В результате нарушения правил безопасности при обращении с взрывоопасным предметом пострадал житель поселка городского типа Александровка (Петровский район), мужчина 1954 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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