https://ria.ru/20230908/podolsk-1894911405.html

Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске

Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске - РИА Новости, 08.09.2023

Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске

Мособлизбирком не обнаружил нарушений в ходе голосования в микрорайоне Кузнечики Подольского горокруга, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:49

2023-09-08T10:49

2023-09-08T10:49

единый день голосования в россии — 2023

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлизбирком не обнаружил нарушений в ходе голосования в микрорайоне Кузнечики Подольского горокруга, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. "Мособлизбирком рассмотрел сообщения в ТГ-каналах о возможных нарушениях в городском округе Подольск (микрорайон Кузнечики). В настоящий момент информация не нашла подтверждения", - отметили в ведомстве. В Мособлизбиркоме рассказали, что сотрудники полиции предупреждены о возможном нарушении закона и переведены в особый режим работы. Члены участковых избирательных комиссий проинструктированы о возможной провокации. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья проходят выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.

подольск

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, подольск, московская область (подмосковье)