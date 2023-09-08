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Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске - РИА Новости, 08.09.2023
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10:49 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/podolsk-1894911405.html
Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске
Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске - РИА Новости, 08.09.2023
Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске
Мособлизбирком не обнаружил нарушений в ходе голосования в микрорайоне Кузнечики Подольского горокруга, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:49
2023-09-08T10:49
единый день голосования в россии — 2023
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлизбирком не обнаружил нарушений в ходе голосования в микрорайоне Кузнечики Подольского горокруга, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. "Мособлизбирком рассмотрел сообщения в ТГ-каналах о возможных нарушениях в городском округе Подольск (микрорайон Кузнечики). В настоящий момент информация не нашла подтверждения", - отметили в ведомстве. В Мособлизбиркоме рассказали, что сотрудники полиции предупреждены о возможном нарушении закона и переведены в особый режим работы. Члены участковых избирательных комиссий проинструктированы о возможной провокации. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья проходят выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
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единый день голосования в россии — 2023, подольск, московская область (подмосковье)
Единый день голосования в России — 2023, Подольск, Московская область (Подмосковье)
Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске

Мособлизбирком: сообщения о нарушениях на выборах в Подольске не подтвердились

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАгитационный баннер к Единому дню голосования
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Агитационный баннер к Единому дню голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мособлизбирком не обнаружил нарушений в ходе голосования в микрорайоне Кузнечики Подольского горокруга, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
"Мособлизбирком рассмотрел сообщения в ТГ-каналах о возможных нарушениях в городском округе Подольск (микрорайон Кузнечики). В настоящий момент информация не нашла подтверждения", - отметили в ведомстве.
В Мособлизбиркоме рассказали, что сотрудники полиции предупреждены о возможном нарушении закона и переведены в особый режим работы. Члены участковых избирательных комиссий проинструктированы о возможной провокации.
По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья проходят выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня.
Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023ПодольскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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