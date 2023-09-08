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КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку - РИА Новости, 08.09.2023
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00:40 08.09.2023 (обновлено: 02:24 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/podlodka-1894867628.html
КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку
КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку - РИА Новости, 08.09.2023
КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку
КНДР спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T00:40
2023-09-08T02:24
ким чен ын
сша
южная корея
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. КНДР спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."При участии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 6 сентября прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки", - говорится в сообщении.Новая подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", она будет передана соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА, добавляет агентство.Как отметил Ким Чен Ын, ЦК партии удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности страны. При этом он подчеркнул приверженность КНДР непрерывной модернизации подводных и надводных боевых сил, а также ядерного вооружения ВМС страны.Агентство ЦТАК ранее передавало, что КНДР провела 2 сентября учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных маневров США и Южной Кореи. По данным ЦТАК, были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Агентство сообщает, что они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом".
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ким чен ын, сша, южная корея, в мире
Ким Чен Ын, США, Южная Корея, В мире
КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку

ЦТАК: КНДР спустила на воду новую атомную подлодку, церемонию посетил Ким Чен Ын

© РИА Новости / Семен Апасов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Семен Апасов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. КНДР спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"При участии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 6 сентября прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки", - говорится в сообщении.
Новая подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", она будет передана соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА, добавляет агентство.
Как отметил Ким Чен Ын, ЦК партии удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности страны. При этом он подчеркнул приверженность КНДР непрерывной модернизации подводных и надводных боевых сил, а также ядерного вооружения ВМС страны.
Агентство ЦТАК ранее передавало, что КНДР провела 2 сентября учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных маневров США и Южной Кореи. По данным ЦТАК, были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Агентство сообщает, что они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом".
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