https://ria.ru/20230908/plennyy-1895000847.html

Украинский пленный рассказал о болезнях у сослуживцев

Украинский пленный рассказал о болезнях у сослуживцев - РИА Новости, 08.09.2023

Украинский пленный рассказал о болезнях у сослуживцев

В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал РИА Новости военнопленный Владимир Кутовой. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:44

2023-09-08T14:44

2023-09-08T14:46

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вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал РИА Новости военнопленный Владимир Кутовой. По его словам, он сдался в плен ВС РФ у села Работино в Запорожской области в августе, когда они с сослуживцами попали в "тиски". "(Моральное состояние украинской армии) плохое. Могу по себе сказать. Мы устали уже… В одной посадке постоянной сидели. Все больные, у многих есть диабет. Болезни сказываются. У меня давление большое. Я как-то пошел в медблок, а мне дали пару таблеток. Разве это лечение? Нас обещали где-то поставить на блокпостах на мостах, а в итоге оказались здесь. Здесь оказывается медицинская помощь", - сказал РИА Новости военнопленный. По его словам, ситуация в украинской армии сложная, причем как на уровне обеспечения, так и на уровне духа. "Нас призвали, завезли под Зеленое поле в посадку, и три дня мы были там. Наше обеспечение было… Автоматы у нас были, и больше ничего. У нас в батальоне никакого иностранного вооружения не было, все было советское. (С командованием) под конец были плохие отношения. Начальство необученное… Офицерам звания выдавали после институтов. Они были без опыта", - рассказал Кутовой. Военнопленный также призвал уже бывших сослуживцев сдаться в плен. "Хотел бы сказать, чтобы возвращались домой. В плен сдаваться стоит. Я уже устал, года уже не те, здоровья такого нет…", - заявил он.

https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html

https://ria.ru/20230824/plennyy-1892067986.html

https://ria.ru/20230904/plennyy-1893995699.html

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в мире, запорожская область, вооруженные силы рф