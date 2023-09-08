Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о болезнях у сослуживцев - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 08.09.2023 (обновлено: 14:46 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/plennyy-1895000847.html
Украинский пленный рассказал о болезнях у сослуживцев
Украинский пленный рассказал о болезнях у сослуживцев - РИА Новости, 08.09.2023
Украинский пленный рассказал о болезнях у сослуживцев
В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал РИА Новости военнопленный Владимир Кутовой. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:44
2023-09-08T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786643432_0:236:2715:1763_1920x0_80_0_0_3996c4212c533ddd3cd399d6166b3ec2.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал РИА Новости военнопленный Владимир Кутовой. По его словам, он сдался в плен ВС РФ у села Работино в Запорожской области в августе, когда они с сослуживцами попали в "тиски". "(Моральное состояние украинской армии) плохое. Могу по себе сказать. Мы устали уже… В одной посадке постоянной сидели. Все больные, у многих есть диабет. Болезни сказываются. У меня давление большое. Я как-то пошел в медблок, а мне дали пару таблеток. Разве это лечение? Нас обещали где-то поставить на блокпостах на мостах, а в итоге оказались здесь. Здесь оказывается медицинская помощь", - сказал РИА Новости военнопленный. По его словам, ситуация в украинской армии сложная, причем как на уровне обеспечения, так и на уровне духа. "Нас призвали, завезли под Зеленое поле в посадку, и три дня мы были там. Наше обеспечение было… Автоматы у нас были, и больше ничего. У нас в батальоне никакого иностранного вооружения не было, все было советское. (С командованием) под конец были плохие отношения. Начальство необученное… Офицерам звания выдавали после институтов. Они были без опыта", - рассказал Кутовой. Военнопленный также призвал уже бывших сослуживцев сдаться в плен. "Хотел бы сказать, чтобы возвращались домой. В плен сдаваться стоит. Я уже устал, года уже не те, здоровья такого нет…", - заявил он.
https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html
https://ria.ru/20230824/plennyy-1892067986.html
https://ria.ru/20230904/plennyy-1893995699.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786643432_0:0:2715:2037_1920x0_80_0_0_2376397e7584b65f15b9c2d80f16b9b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Украинский пленный рассказал о болезнях у сослуживцев

Украинский военнопленный: многие сослуживцы болеют, лечения у ВСУ нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПункт временного содержания украинских военнопленных
Пункт временного содержания украинских военнопленных - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пункт временного содержания украинских военнопленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал РИА Новости военнопленный Владимир Кутовой.
По его словам, он сдался в плен ВС РФ у села Работино в Запорожской области в августе, когда они с сослуживцами попали в "тиски".
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях
4 сентября, 21:18
«
"(Моральное состояние украинской армии) плохое. Могу по себе сказать. Мы устали уже… В одной посадке постоянной сидели. Все больные, у многих есть диабет. Болезни сказываются. У меня давление большое. Я как-то пошел в медблок, а мне дали пару таблеток. Разве это лечение? Нас обещали где-то поставить на блокпостах на мостах, а в итоге оказались здесь. Здесь оказывается медицинская помощь", - сказал РИА Новости военнопленный.
По его словам, ситуация в украинской армии сложная, причем как на уровне обеспечения, так и на уровне духа.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали без почки
24 августа, 18:36
«
"Нас призвали, завезли под Зеленое поле в посадку, и три дня мы были там. Наше обеспечение было… Автоматы у нас были, и больше ничего. У нас в батальоне никакого иностранного вооружения не было, все было советское. (С командованием) под конец были плохие отношения. Начальство необученное… Офицерам звания выдавали после институтов. Они были без опыта", - рассказал Кутовой.
Военнопленный также призвал уже бывших сослуживцев сдаться в плен.
«
"Хотел бы сказать, чтобы возвращались домой. В плен сдаваться стоит. Я уже устал, года уже не те, здоровья такого нет…", - заявил он.
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву
4 сентября, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала