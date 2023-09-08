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"Не сработает": в США разоблачили новый план Белого дома по Украине
"Не сработает": в США разоблачили новый план Белого дома по Украине - РИА Новости, 08.09.2023
"Не сработает": в США разоблачили новый план Белого дома по Украине
США пытаются создать видимость сопротивления ВСУ, чтобы прикрыть провалы украинской армии, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:31
2023-09-08T12:31
2023-09-08T15:05
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. США пытаются создать видимость сопротивления ВСУ, чтобы прикрыть провалы украинской армии, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice."Очевидно, что Блинкен (госсекретарь США. — Прим. ред.), растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России. Не думаю, что это сработает", — высказал он свое мнение.Шаффер также назвал новый пакет помощи Украине очередным "мошенничеством и взяткой" администрации Байдена."Мы знаем, что они (Украина. — Прим. ред.) увольняют людей из-за коррупции, но при этом мы даем им еще больше денег. Серьезно?" — возмутился военный.В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в миллиард долларов, в том числе 665 миллионов — на военные нужды.Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов — на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов — на поддержку правоохранительных структур.
https://ria.ru/20230907/blinken-1894860768.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, энтони блинкен, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Пентагон
"Не сработает": в США разоблачили новый план Белого дома по Украине
Экс-разведчик Шаффер: Блинкен создает видимость сопротивления ВСУ