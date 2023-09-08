https://ria.ru/20230908/pkhuket-1895053700.html

В полиции Пхукета раскритиковали публикацию, порочащую россиян

В полиции Пхукета раскритиковали публикацию, порочащую россиян - РИА Новости, 08.09.2023

В полиции Пхукета раскритиковали публикацию, порочащую россиян

Начальник полиции таиландской провинции Пхукет генерал-майор Семпхан Сирикхонг раскритиковал на пресс-конференции "публикации международных интернет-СМИ" о... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:16

2023-09-08T17:16

2023-09-08T18:08

в мире

пхукет (остров)

таиланд

россия

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БАНГКОК, 8 сен — РИА Новости. Начальник полиции таиландской провинции Пхукет генерал-майор Семпхан Сирикхонг раскритиковал на пресс-конференции "публикации международных интернет-СМИ" о жалобах местных жителей на россиян, которые якобы занимаются незаконной деятельностью.Накануне интернет-сайт телеканала Al Jazeera обнародовал "репортаж", в котором утверждалось, что россияне создают на острове нелегальные предприятия туристического обслуживания. При этом они якобы вытесняют тайцев из этого бизнеса и ряда профессий, разрешенных по закону только местным гражданам. Речь идет, в частности, о профессии таксиста. Также СМИ сообщило об обеспокоенности местных жителей тем, что россияне скупают недвижимость на острове, из-за чего цены на нее непомерно возрастают, и что "вслед за русскими деньгами на остров идет насилие" и организованная преступность."За последние пять лет на Пхукете были возбуждены и расследованы только три дела об уголовных преступлениях, связанных с гражданами России. Все эти дела раскрыты, подозреваемые арестованы, а на тех, кто успел скрыться от правосудия, выданы постановления на арест", — заявил он.Сирикхонг отметил, что во всех вышеперечисленных случаях подозреваемые и потерпевшие были давно знакомы друг с другом и вели совместный бизнес. По его словам, это доказывает полное отсутствие признаков организованной преступности или "мафии"."Что касается цен на недвижимость, здесь необходимо отметить, что количество российских туристов, долгосрочно находящихся на Пхукете, очень невелико. Рост цен скорее можно объяснить открытостью страны (для инвестиций. — Прим. ред.) и экономическими процессами, за счет которых растут вклады внешних инвесторов в сектор недвижимости на острове", — продолжил глава полиции провинции Пхукет.Что касается сферы перевозок, то, как отметил Сирикхонг, на острове еще ни разу не встречали российского туриста за рулем автомобиля такси.Начальник полиции напомнил журналистам, что в Таиланде действует Закон об иммиграции 1979 года, согласно которому пребывание и деятельность иностранцев, долгосрочно находящихся на территории государства, контролируется полицией через систему обязательной временной регистрации не только по прибытии в страну, но и при каждом переезде с место на место. При этом гостиницы и арендодатели обязаны их зарегистрировать в органах иммиграционной полиции. Кроме того, по этому закону иностранцы, находящиеся в Таиланде на долгосрочной основе, в том числе и владельцы квартир в кондоминиумах, обязаны каждые 90 дней подтверждать в иммиграционной полиции лично или через специальное мобильное приложение актуальный адрес своего проживания в стране. "Провинция Пхукет осуществила на своей территории программу "белого жилья" для иностранных граждан, которая обеспечивает как контроль за иностранными гражданами с точки зрения законопослушности, так и их безопасность от преступных посягательств. Благодаря этой программе Пхукет стал образцом для других провинций страны в сфере взаимодействия с иностранными туристами и долгосрочными визитерами", — сказал шеф полиции Пхукета.Он добавил, что сотрудники его ведомства всегда реагируют на обращения граждан. Для решения проблем, связанных с незаконной деятельностью иностранцев, они могут обратиться в иммиграционную полицию через мобильные приложения или по горячей линии.

https://ria.ru/20230808/asean-1888833872.html

https://ria.ru/20230906/upominanie-1894548392.html

https://ria.ru/20230908/forum-1894876578.html

пхукет (остров)

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в мире, пхукет (остров), таиланд, россия