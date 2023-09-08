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Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким - РИА Новости, 08.09.2023
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09:07 08.09.2023 (обновлено: 10:24 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pereprava-1894892296.html
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:07
2023-09-08T10:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого — группа уничтожена", — сказал собеседник агентства.Кроме того, западнее Новодонецкого ликвидирована украинская разведгруппа.В районе Приютного отбита пехотная атака противника, один военнослужащий взят в плен, остальные уничтожены.
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894875734.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким

ВС России сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого — группа уничтожена", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, западнее Новодонецкого ликвидирована украинская разведгруппа.
В районе Приютного отбита пехотная атака противника, один военнослужащий взят в плен, остальные уничтожены.
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