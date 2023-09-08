https://ria.ru/20230908/pereprava-1894892296.html
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:07
2023-09-08T09:07
2023-09-08T10:24
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого — группа уничтожена", — сказал собеседник агентства.Кроме того, западнее Новодонецкого ликвидирована украинская разведгруппа.В районе Приютного отбита пехотная атака противника, один военнослужащий взят в плен, остальные уничтожены.
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894875734.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким
ВС России сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ
переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого — группа уничтожена", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, западнее Новодонецкого ликвидирована украинская разведгруппа.
В районе Приютного отбита пехотная атака противника, один военнослужащий взят в плен, остальные уничтожены.
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