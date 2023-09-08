https://ria.ru/20230908/pereprava-1894892296.html

Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким

Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким - РИА Новости, 08.09.2023

Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким

Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:07

2023-09-08T09:07

2023-09-08T10:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого — группа уничтожена", — сказал собеседник агентства.Кроме того, западнее Новодонецкого ликвидирована украинская разведгруппа.В районе Приютного отбита пехотная атака противника, один военнослужащий взят в плен, остальные уничтожены.

https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894875734.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность