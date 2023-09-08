https://ria.ru/20230908/perepiska-1895118106.html
Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском
Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском - РИА Новости, 08.09.2023
Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском
в соцсети X (ранее Twitter). РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T23:42
2023-09-08T23:42
2023-09-08T23:44
в мире
технологии
украина
илон маск
михаил федоров
сша
starlink
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины Михаил Федоров, который ранее жаловался, что американский предприниматель Илон Маск обнародовал переписку про Starlink без его разрешения, заявил, что дает официальное разрешение на публикацию их переписки в биографии миллиардера. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).Ранее биограф Илона Маска Уолтер Айзексон опубликовал в газете Washington Post отрывок из книги о бизнесмене, в которой привел сообщения из личной переписки между Маском и Федоровым. Согласно переписке, в 2022 году Федоров жаловался на ограничение работы Starlink в районе боевых действий и просил восстановить ее, поскольку это "вопрос жизни и смерти". В интервью изданию Financial Times Федоров пожаловался, что Маск без его разрешения передал Айзексону их прошлогоднюю переписку. "Я даю официальное разрешение на публикацию моей переписки с Илоном Маском в новой книге про него", - написал Федоров.Он добавил, что очень ждет выхода биографии. В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, илон маск, михаил федоров, сша, starlink
В мире, Технологии, Украина, Илон Маск, Михаил Федоров, США, Starlink
Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском
Вице-премьер Украины Федоров дал разрешение на публикацию его переписки с Маском
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Вице-премьер Украины Михаил Федоров, который ранее жаловался, что американский предприниматель Илон Маск обнародовал переписку про Starlink без его разрешения, заявил, что дает официальное разрешение на публикацию их переписки в биографии миллиардера. Об этом он написал
в соцсети X
(ранее Twitter).
Ранее биограф Илона Маска Уолтер Айзексон опубликовал в газете Washington Post отрывок из книги о бизнесмене, в которой привел сообщения из личной переписки между Маском и Федоровым. Согласно переписке, в 2022 году Федоров жаловался на ограничение работы Starlink в районе боевых действий и просил восстановить ее, поскольку это "вопрос жизни и смерти". В интервью изданию Financial Times Федоров пожаловался, что Маск без его разрешения передал Айзексону их прошлогоднюю переписку.
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«
"Я даю официальное разрешение на публикацию моей переписки с Илоном Маском в новой книге про него", - написал Федоров.
Он добавил, что очень ждет выхода биографии.
В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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