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Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском - РИА Новости, 08.09.2023
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23:42 08.09.2023 (обновлено: 23:44 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/perepiska-1895118106.html
Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском
Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском - РИА Новости, 08.09.2023
Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском
в соцсети X (ранее Twitter). РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T23:42
2023-09-08T23:44
в мире
технологии
украина
илон маск
михаил федоров
сша
starlink
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины Михаил Федоров, который ранее жаловался, что американский предприниматель Илон Маск обнародовал переписку про Starlink без его разрешения, заявил, что дает официальное разрешение на публикацию их переписки в биографии миллиардера. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).Ранее биограф Илона Маска Уолтер Айзексон опубликовал в газете Washington Post отрывок из книги о бизнесмене, в которой привел сообщения из личной переписки между Маском и Федоровым. Согласно переписке, в 2022 году Федоров жаловался на ограничение работы Starlink в районе боевых действий и просил восстановить ее, поскольку это "вопрос жизни и смерти". В интервью изданию Financial Times Федоров пожаловался, что Маск без его разрешения передал Айзексону их прошлогоднюю переписку. &quot;Я даю официальное разрешение на публикацию моей переписки с Илоном Маском в новой книге про него&quot;, - написал Федоров.Он добавил, что очень ждет выхода биографии. В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
https://ria.ru/20230907/mask-1894831140.html
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в мире, технологии, украина, илон маск, михаил федоров, сша, starlink
В мире, Технологии, Украина, Илон Маск, Михаил Федоров, США, Starlink
Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском

Вице-премьер Украины Федоров дал разрешение на публикацию его переписки с Маском

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины Михаил Федоров, который ранее жаловался, что американский предприниматель Илон Маск обнародовал переписку про Starlink без его разрешения, заявил, что дает официальное разрешение на публикацию их переписки в биографии миллиардера. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее биограф Илона Маска Уолтер Айзексон опубликовал в газете Washington Post отрывок из книги о бизнесмене, в которой привел сообщения из личной переписки между Маском и Федоровым. Согласно переписке, в 2022 году Федоров жаловался на ограничение работы Starlink в районе боевых действий и просил восстановить ее, поскольку это "вопрос жизни и смерти". В интервью изданию Financial Times Федоров пожаловался, что Маск без его разрешения передал Айзексону их прошлогоднюю переписку.
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"Я даю официальное разрешение на публикацию моей переписки с Илоном Маском в новой книге про него", - написал Федоров.

Он добавил, что очень ждет выхода биографии.
В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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