https://ria.ru/20230908/perepiska-1895118106.html

Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском

Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском - РИА Новости, 08.09.2023

Вице-премьер Украины разрешил опубликовать его переписку с Маском

в соцсети X (ранее Twitter). РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T23:42

2023-09-08T23:42

2023-09-08T23:44

в мире

технологии

украина

илон маск

михаил федоров

сша

starlink

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины Михаил Федоров, который ранее жаловался, что американский предприниматель Илон Маск обнародовал переписку про Starlink без его разрешения, заявил, что дает официальное разрешение на публикацию их переписки в биографии миллиардера. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).Ранее биограф Илона Маска Уолтер Айзексон опубликовал в газете Washington Post отрывок из книги о бизнесмене, в которой привел сообщения из личной переписки между Маском и Федоровым. Согласно переписке, в 2022 году Федоров жаловался на ограничение работы Starlink в районе боевых действий и просил восстановить ее, поскольку это "вопрос жизни и смерти". В интервью изданию Financial Times Федоров пожаловался, что Маск без его разрешения передал Айзексону их прошлогоднюю переписку. "Я даю официальное разрешение на публикацию моей переписки с Илоном Маском в новой книге про него", - написал Федоров.Он добавил, что очень ждет выхода биографии. В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20230907/mask-1894831140.html

https://ria.ru/20230908/mask-1894885982.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, илон маск, михаил федоров, сша, starlink