https://ria.ru/20230908/patrony-1895088262.html
Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов
Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов - РИА Новости, 08.09.2023
Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов
Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов неназванного калибра, сообщило в пятницу литовское министерство обороны. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:24
2023-09-08T19:24
2023-09-08T19:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
литва
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов неназванного калибра, сообщило в пятницу литовское министерство обороны. "Литва продолжает оказывать бесперебойную военную помощь Украине и сегодня передала ей более 4,5 миллиона патронов", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (бывшая Twitter). При этом министерство обороны не уточнило, о патронах какого калибра идет речь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, литва, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Литва, Сергей Лавров, НАТО
Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов
Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине более 4,5 миллиона патронов