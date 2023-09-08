https://ria.ru/20230908/patrony-1895088262.html

Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов

Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов - РИА Новости, 08.09.2023

Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов

Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов неназванного калибра, сообщило в пятницу литовское министерство обороны. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:24

2023-09-08T19:24

2023-09-08T19:24

специальная военная операция на украине

украина

россия

литва

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов неназванного калибра, сообщило в пятницу литовское министерство обороны. "Литва продолжает оказывать бесперебойную военную помощь Украине и сегодня передала ей более 4,5 миллиона патронов", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (бывшая Twitter). При этом министерство обороны не уточнило, о патронах какого калибра идет речь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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украина, россия, литва, сергей лавров, нато