https://ria.ru/20230908/otravlenie-1894875088.html

В Курской области девушка умерла после отравления шаурмой

В Курской области девушка умерла после отравления шаурмой - РИА Новости, 08.09.2023

В Курской области девушка умерла после отравления шаурмой

Девушка скончалась после отравления шаурмой в городе Льгове Курской области, еще 14 человек обратились в больницу, из них четверо находятся в состоянии средней... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T03:14

2023-09-08T03:14

2023-09-08T03:14

происшествия

курская область

льгов

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Девушка скончалась после отравления шаурмой в городе Льгове Курской области, еще 14 человек обратились в больницу, из них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Курской области. "В ночь с 6 на 7 сентября 2023 года зафиксировано несколько вызовов скорой медицинской помощи в Льгове к пациентам с симптомами острой кишечной инфекции. Сейчас в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся четыре пациента в состоянии средней степени тяжести. Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской ЦРБ. К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока", - говорится в сообщении. Также на сайте регионального Роспотребнадзора подтверждается, что началась проверка в связи с поступлением экстренных извещений об обращениях за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции девяти граждан, посещавших пункт общественного питания во Льгове. По предварительной информации Роспотребнадзора, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Как сообщает региональный СУСК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". По версии следствия, 6 сентября девушка - при этом, по данным СК, ей 22 года, - приобрела шаурму в киоске на улице Гагарина городе Льгова Курской области. После ее употребления девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Из-за ухудшения состояния девушку госпитализировали в областную больницу, где, несмотря на принятые врачами меры, она скончалась.

https://ria.ru/20230906/vodka-1894603417.html

курская область

льгов

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происшествия, курская область, льгов, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)