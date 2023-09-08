https://ria.ru/20230908/ostanki-1895002598.html

СМИ: в Нидерландах нашли человеческие останки в самолете времен ВОВ

СМИ: в Нидерландах нашли человеческие останки в самолете времен ВОВ - РИА Новости, 08.09.2023

СМИ: в Нидерландах нашли человеческие останки в самолете времен ВОВ

Человеческие останки найдены в британском бомбардировщике времен Второй мировой войны в озере Эйсселмер в Нидерландах, сообщает в пятницу портал Nu.nl. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:48

2023-09-08T14:48

2023-09-08T14:48

в мире

нидерланды

бохум

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894777431_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_2f6528265885fc757dc07ad073b138ae.jpg

ГААГА, 8 сен - РИА Новости. Человеческие останки найдены в британском бомбардировщике времен Второй мировой войны в озере Эйсселмер в Нидерландах, сообщает в пятницу портал Nu.nl. Человеческие останки были обнаружены на борту британского бомбардировщика Lancaster ED603, сбитого над озером Эйсселмер. По данным портала, министерство обороны Нидерландов начало спасательную операцию еще в понедельник и, как ожидается, она займет несколько недель. Сообщается, что немецкий истребитель сбил британский бомбардировщик Lancaster ED603 в 1943 году недалеко от фризской деревни Корнвердерзанд. Незадолго до этого бомбардировщик сбросил бомбы на город Бохум в Германии. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа, никто их них не выжил в результате крушения. Позднее тела четырех членов экипажа выбросило на берег через несколько дней после того, как самолет был сбит. Однако тела других трех членов экипажа так и не были найдены. В настоящее время министерство обороны Нидерландов выясняет, принадлежат ли найденные останки погибшим членам экипажа.

https://ria.ru/20230807/zakhoronenie-1888712796.html

https://ria.ru/20230731/snaryady-1887479830.html

нидерланды

бохум

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, бохум, германия