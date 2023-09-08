https://ria.ru/20230908/ostanki-1895002598.html
СМИ: в Нидерландах нашли человеческие останки в самолете времен ВОВ
СМИ: в Нидерландах нашли человеческие останки в самолете времен ВОВ - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: в Нидерландах нашли человеческие останки в самолете времен ВОВ
Человеческие останки найдены в британском бомбардировщике времен Второй мировой войны в озере Эйсселмер в Нидерландах, сообщает в пятницу портал Nu.nl. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:48
2023-09-08T14:48
2023-09-08T14:48
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ГААГА, 8 сен - РИА Новости. Человеческие останки найдены в британском бомбардировщике времен Второй мировой войны в озере Эйсселмер в Нидерландах, сообщает в пятницу портал Nu.nl. Человеческие останки были обнаружены на борту британского бомбардировщика Lancaster ED603, сбитого над озером Эйсселмер. По данным портала, министерство обороны Нидерландов начало спасательную операцию еще в понедельник и, как ожидается, она займет несколько недель. Сообщается, что немецкий истребитель сбил британский бомбардировщик Lancaster ED603 в 1943 году недалеко от фризской деревни Корнвердерзанд. Незадолго до этого бомбардировщик сбросил бомбы на город Бохум в Германии. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа, никто их них не выжил в результате крушения. Позднее тела четырех членов экипажа выбросило на берег через несколько дней после того, как самолет был сбит. Однако тела других трех членов экипажа так и не были найдены. В настоящее время министерство обороны Нидерландов выясняет, принадлежат ли найденные останки погибшим членам экипажа.
https://ria.ru/20230807/zakhoronenie-1888712796.html
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в мире, нидерланды, бохум, германия
В мире, Нидерланды, Бохум, Германия
СМИ: в Нидерландах нашли человеческие останки в самолете времен ВОВ
Nu.nl: в Нидерландах нашли человеческие останки в британском самолете времен ВОВ