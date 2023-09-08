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"Мы не понимаем". В США пришли в шок из-за действий Украины
"Мы не понимаем". В США пришли в шок из-за действий Украины - РИА Новости, 08.09.2023
"Мы не понимаем". В США пришли в шок из-за действий Украины
Правительство США не знает, что на самом деле происходит с оружием и финансовой помощью, передаваемыми Украине, заявил в эфире Fox News американский сенатор... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:59
2023-09-08T10:59
2023-09-08T15:14
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство США не знает, что на самом деле происходит с оружием и финансовой помощью, передаваемыми Украине, заявил в эфире Fox News американский сенатор Джош Хоули."Давайте скажем правду: <…> мы не понимаем, как и для чего оно (оружие. — Прим. ред.) используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги", — возмутился он.Хоули подчеркнул, что администрации Байдена следовало бы контролировать оказанную Владимиру Зеленскому помощь. По его словам, этим никто не будет заниматься, никто не захочет рассказать правду.В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в миллиард долларов, в том числе 665 миллионов — на военные нужды.Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов — на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании" и 300 миллионов — на поддержку правоохранительных структур.
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в мире, сша, украина, киев, джош хоули, владимир зеленский, энтони блинкен, государственный департамент сша, пентагон
В мире, США, Украина, Киев, Джош Хоули, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Пентагон
"Мы не понимаем". В США пришли в шок из-за действий Украины
Сенатор Хоули: США не знают, как используется оружие, посылаемое Украине