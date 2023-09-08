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Как в фильме ужасов. На дне океана нашли загадочное яйцо - РИА Новости, 08.09.2023
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04:09 08.09.2023 (обновлено: 14:18 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/okean-1894877214.html
Как в фильме ужасов. На дне океана нашли загадочное яйцо
Как в фильме ужасов. На дне океана нашли загадочное яйцо - РИА Новости, 08.09.2023
Как в фильме ужасов. На дне океана нашли загадочное яйцо
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили у побережья Аляски шар, который, по их мнению, может быть яйцом... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:09
2023-09-08T14:18
в мире
аляска
сша
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили у побережья Аляски шар, который, по их мнению, может быть яйцом неизвестного существа, сообщает британская газета The Guardian."Таинственный золотой шар, который может быть яйцом, отложенным неизвестным морским существом, был обнаружен на дне океана у тихоокеанского побережья Аляски. Гладкий объект с интригующей дырой в центре был найден на глубине около двух миль (3,2 километра. — Прим. ред.) исследовательской подводной лодкой с дистанционным управлением", — говорится в публикации.По словам ученых, найденный объект обладает золотистой и тонкой поверхностью, напоминающей кожу. По их предварительным оценкам, наличие отверстия может говорить о возможном проникновении внутрь хищника, или о том, что из яйца уже кто-то вылупился.&quot;Я просто надеюсь, что когда мы туда ткнем, что-нибудь не решит выйти наружу. &lt;…&gt; Это похоже на начало фильма ужасов&quot;, — сказал один из ученых.Как сообщает издание, исследователи проводят тесты и анализ ДНК, чтобы определить происхождение объекта, а если окажется, что это яйцо, то семейство морских обитателей, которым оно может принадлежать.
https://ria.ru/20230129/otpechatok-1848163771.html
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в мире, аляска, сша
В мире, Аляска, США
Как в фильме ужасов. На дне океана нашли загадочное яйцо

Guardian: у побережья Аляски нашли, предположительно, яйцо неизвестного существа

© Фото : NOAA Ocean ExplorationНайденный у побережья Аляски шар
Найденный у побережья Аляски шар - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : NOAA Ocean Exploration
Найденный у побережья Аляски шар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили у побережья Аляски шар, который, по их мнению, может быть яйцом неизвестного существа, сообщает британская газета The Guardian.
"Таинственный золотой шар, который может быть яйцом, отложенным неизвестным морским существом, был обнаружен на дне океана у тихоокеанского побережья Аляски. Гладкий объект с интригующей дырой в центре был найден на глубине около двух миль (3,2 километра. — Прим. ред.) исследовательской подводной лодкой с дистанционным управлением", — говорится в публикации.
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По словам ученых, найденный объект обладает золотистой и тонкой поверхностью, напоминающей кожу. По их предварительным оценкам, наличие отверстия может говорить о возможном проникновении внутрь хищника, или о том, что из яйца уже кто-то вылупился.
«

"Я просто надеюсь, что когда мы туда ткнем, что-нибудь не решит выйти наружу. <…> Это похоже на начало фильма ужасов", — сказал один из ученых.

Как сообщает издание, исследователи проводят тесты и анализ ДНК, чтобы определить происхождение объекта, а если окажется, что это яйцо, то семейство морских обитателей, которым оно может принадлежать.
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