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При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ ранена мирная жительница

При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2023

При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ ранена мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:44

2023-09-08T19:44

2023-09-08T19:44

в мире

жкх

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "По уточнённой информации, при обстреле Куйбышевского района по улице Руставели ранение получила женщина 1943 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230908/podryv-1895082075.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, жкх, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк