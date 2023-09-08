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При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2023
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19:44 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/obstrel-1895092980.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ ранена мирная жительница
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ ранена мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:44
2023-09-08T19:44
в мире
жкх
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "По уточнённой информации, при обстреле Куйбышевского района по улице Руставели ранение получила женщина 1943 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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куйбышевский район
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в мире, жкх, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк
В мире, ЖКХ, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ ранена мирная жительница

Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района ДНР со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВыбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ
Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
«
"По уточнённой информации, при обстреле Куйбышевского района по улице Руставели ранение получила женщина 1943 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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В миреЖКХКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк
 
 
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