https://ria.ru/20230908/obstrel-1895055577.html

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда - РИА Новости, 08.09.2023

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда

Украинские войска в 16.35 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:23

2023-09-08T17:23

2023-09-08T17:23

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.35 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 15.55 по 16.45 выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html

https://ria.ru/20230907/spetsoperatsiya-1894794674.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины