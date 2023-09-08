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При обстреле Донецка пострадали два человека
При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 08.09.2023
При обстреле Донецка пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает в телеграм-канале мэр административного центра РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:06
2023-09-08T16:06
2023-09-08T16:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает в телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела в Куйбышевском районе по улице Зуевской ранены женщина 1963 года рождения и мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра. Кроме того, Кулемзин сообщил, что в результате обстрела также повреждены фасады и остекленение торговых павильонов и многоквартирных домов. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 15.20 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
При обстреле Донецка пострадали два человека
Мэр Донецка сообщил о двух пострадавших при обстреле Куйбышевского района